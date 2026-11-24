Pripadnici boračke populacije u Tuzli već mogu preuzeti obrasce zahtjeva za borački dodatak, dok će predaja dokumentacije početi 1. decembra 2026. godine.

Iz Gradske uprave Tuzle objavili su detaljne upute o lokacijama za preuzimanje obrazaca, mjestima predaje zahtjeva, potrebnoj dokumentaciji i datumu od kojeg će korisnicima biti priznato pravo na naknadu.

Gdje preuzeti obrazac zahtjeva za borački dodatak?

Obrasci zahtjeva već su dostupni na tri mjesta:

U prostorijama Službe za boračko-invalidsku zaštitu, u zgradi Jupiter

U boračkim organizacijama i udruženjima Grada Tuzle, u JU Dom penzionera Tuzla

Na službenoj web stranici Grada Tuzle

Gdje se predaju zahtjevi?

Predaja zahtjeva počinje 1. decembra, a lokacija zavisi od kategorije kojoj podnosilac zahtjeva pripada.

Kategorija Mjesto predaje zahtjeva Članovi porodica šehida i poginulih boraca Zgrada Jupiter Ratni vojni invalidi Zgrada Jupiter Dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja Zgrada Jupiter Demobilisani borci Prizemlje SKPC „Mejdan“, od 8 do 15 sati

Koja dokumentacija je potrebna?

Članovi porodica šehida i poginulih boraca i ratni vojni invalidi trebaju dostaviti samo popunjen zahtjev.

Demobilisani borci trebaju dostaviti popunjen zahtjev i transakcijski račun iz poslovne banke ili ovjerenu izjavu da će naknadu primati putem pošte.

Postojeći korisnici novčane egzistencijalne naknade ne trebaju ponovo dostavljati transakcijski račun.

Ukoliko su demobilisani borci već pribavili CIPS prijavu prebivališta, trebaju je priložiti uz zahtjev.

Kada se stječe pravo na borački dodatak?

Pravo na naknadu priznaje se od prvog dana narednog mjeseca u odnosu na mjesec u kojem je zahtjev podnesen.

To znači da će građanima koji ispune propisane uslove pravo biti priznato prema sljedećem rasporedu:

Mjesec predaje zahtjeva Datum od kojeg se priznaje pravo Decembar 2026. 1. januar 2027. Januar 2027. 1. februar 2027. Februar 2027. 1. mart 2027.

Kako bi ostvarili pravo na naknadu od 1. januara 2027. godine, građanima se preporučuje da zahtjev podnesu tokom decembra.

Datum priznavanja prava ne znači nužno i datum prve isplate.

Iz nadležne gradske službe mole građane za strpljenje zbog očekivanog velikog broja zahtjeva, uz napomenu da će kompletna i uredna dokumentacija ubrzati postupak obrade.