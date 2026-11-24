Državna pomoć u iznosu do 1,47 miliona KM tokom trogodišnjeg perioda moći će se dodjeljivati određenim privrednim subjektima u Bosni i Hercegovini bez prethodnog odobrenja Vijeća za državnu pomoć BiH.

Omogućeno je to odlukom koju je Vijeće ministara BiH usvojilo 12. novembra ove godine, a koja uređuje pravila dodjele pomoći male vrijednosti, poznate kao de minimis pomoć, privrednim subjektima koji pružaju usluge od općeg ekonomskog interesa.

Prema informacijama koje je objavio portal Akta.ba, Vijeće za državnu pomoć BiH tokom 2023, 2024. i 2025. godine nije zaprimilo nijedan zahtjev za odobrenje ove vrste pomoći prema postojećim entitetskim propisima.

Kome je namijenjena državna pomoć?

Nova pravila odnose se na privredne subjekte koji pružaju usluge od posebnog značaja za građane, a koje bez finansijske podrške javnih institucija ne bi bile dostupne u odgovarajućem obimu, kvalitetu ili po prihvatljivim cijenama.

Među potencijalnim korisnicima su preduzeća koja se bave javnim prijevozom putnika, isporukom energije, pružanjem poštanskih usluga, širokopojasnim internetom i lučkim putničkim prometom.

Maksimalan iznos pomoći koju jedan privredni subjekt može ostvariti tokom bilo kojeg trogodišnjeg perioda iznosi 750.000 eura, odnosno približno 1,47 miliona KM.

Kako će se kontrolisati dodjela novca?

Davaoci pomoći bit će obavezni da Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH dostave podatke o dodijeljenim sredstvima u roku od 20 dana.

Ministarstvo će voditi evidenciju o korisnicima, iznosima, namjeni i datumima dodjele pomoći, a podaci će se čuvati deset godina.

Prije dodjele sredstava, privredni subjekti morat će dostaviti izjavu o prethodno primljenoj pomoći, uključujući sredstva koja su dobila njihova povezana preduzeća.

Za sada nije precizirano hoće li evidencija biti javno dostupna niti kako će institucije nezavisno provjeravati tačnost podataka koje dostavljaju korisnici.

Entiteti tek trebaju donijeti odgovarajuće propise

Državna pomoć prema novim pravilima za sada će se moći dodjeljivati putem institucija BiH i pravnih lica koja su osnovale državne institucije.

Vlade Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta trebaju donijeti odgovarajuće podzakonske akte kako bi se ista pravila primjenjivala i na tim nivoima vlasti.

Vijeće za državnu pomoć BiH trenutno ne raspolaže procjenom broja privrednih subjekata koji bi mogli ostvariti pravo na ovu vrstu finansijske podrške.