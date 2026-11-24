Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala prethodnu saglasnost na prijedlog odluke o kategorizaciji turističkih mjesta, prema kojoj su Tuzla, Gradačac i Srebrenik svrstani u najvišu, A kategoriju.

U B kategoriju svrstani su Banovići, Gračanica, Kladanj, Lukavac i Živinice, dok se Kalesija nalazi u C kategoriji.

Čelić, Doboj Istok, Sapna i Teočak svrstani su u D kategoriju.

Kategorizacija turističkih mjesta izvršena je na osnovu broja ostvarenih noćenja od 2023. do 2025. godine, prometa u turizmu i ugostiteljstvu, smještajnih kapaciteta, turističke infrastrukture te prirodnog i kulturno-historijskog naslijeđa.

Odluka o kategorizaciji turističkih mjesta odnosi se na period od pet godina.