Napad u školi u Sloveniji dogodio se danas na području Črnomelja, gdje je, prema prvim informacijama, jedan učenik lakše povrijeđen u incidentu u kojem je učestvovao njegov vršnjak.

Povrijeđenom učeniku pružena je prva pomoć, nakon čega je prevezen u bolnicu radi pregleda i daljeg zbrinjavanja.

Policija provodi istragu kako bi utvrdila sve okolnosti događaja, dok je Ministarstvo odgoja i obrazovanja Slovenije osudilo nasilje i zatražilo hitnu reakciju nadležnih institucija.

Slovenski ministar obrazovanja Borut Rončevič poručio je da se ovakvo nasilje ne smije opravdavati niti umanjivati njegova ozbiljnost, naglasivši da škola mora biti sigurno mjesto za svako dijete.

Roditelji ranije upozoravali na probleme

Iz Ministarstva su saopćili da su roditelji upozoravali na ranije slučajeve neprimjerenog ponašanja u školi, za koje tvrde da nisu adekvatno riješeni.

Nakon što se dogodio napad u školi u Sloveniji, Ministarstvo je zatražilo provjeru ranijih upozorenja i postupanja školskih i nadležnih institucija.

Učenicima koji su svjedočili incidentu, kao i povrijeđenom djetetu, potrebno je osigurati psihološku i drugu stručnu pomoć, poručili su iz Ministarstva.