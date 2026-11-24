Srbija: Pucnjava u školi u Kragujevcu dogodila se jutros, a prema prvim informacijama, ranjena je jedna radnica Prve tehničke škole, dok je maloljetni učenik osumnjičen za napad priveden.

Riječ je o sedamnaestogodišnjaku, kojeg je policija privela nakon intervencije u ovoj obrazovnoj ustanovi.

Povrijeđenoj radnici pružena je medicinska pomoć, a prema informacijama koje prenose srbijanski mediji, nije životno ugrožena.

Svi ostali učenici i nastavnici su na sigurnom.

Područje oko škole nalazi se pod policijskom blokadom, dok nadležne službe obavljaju uviđaj.

Okolnosti pod kojima se dogodila pucnjava u školi u Kragujevcu, kao i motiv napada, za sada nisu zvanično saopćeni. Očekuje se oglašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i nadležnog tužilaštva.