Košarkaši BiH jutros su otputovali u Reykjavik, gdje će u četvrtak protiv Islanda odigrati utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Reprezentativci Bosne i Hercegovine okupili su se jučer u Zagrebu, a dolazak na Island očekuje se u popodnevnim satima. Za večeras je planiran trening ekipe koju predvodi selektor Dario Gjergja.

U novembarskom ciklusu kvalifikacija Zmajeve očekuju dva susreta. Nakon gostovanja na Islandu, bh. reprezentacija na domaćem terenu odmjerit će snage s Litvanijom.

Košarkaši BiH na Islandu sa 13 igrača

Selektor Dario Gjergja za susret protiv Islanda na raspolaganju će imati Darka Talića, Xaviera Castanedu, Adnana Arslanagića, Amara Gegića, Edina Atića, Tarika Hrelju, Aleksandra Lazića, Alena Pjanića, Adina Vrabca, Amara Alibegovića, Harisa Delalića, Emira Sulejmanovića i Nikolu Marića.

Utakmica između Islanda i Bosne i Hercegovine bit će odigrana u četvrtak, 26. novembra, s početkom u 18 sati.

Direktan televizijski prijenos osiguran je na kanalu Arena Sport 1, potvrđeno je iz Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine.