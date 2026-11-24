Kantonalni sud u Sarajevu danas je u ponovljenom postupku za ubistvo sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića osudio Savu Marinkovića na 45, a Aleksandra Macana na 15 godina zatvora.

Riječ je o prvostepenoj presudi na koju postoji mogućnost žalbe Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine.

Marinkoviću i Macanu iste kazne izrečene su i 27. decembra 2024. godine. Međutim, Vrhovni sud FBiH ukinuo je tadašnju presudu zbog povreda krivičnog postupka, nakon čega je predmet vraćen Kantonalnom sudu na ponovno suđenje.

Ubistvo sarajevskih policajaca dogodilo se prije osam godina

Adis Šehović i Davor Vujinović ubijeni su 26. oktobra 2018. godine u sarajevskom naselju Alipašino Polje.

Istraga je trajala nekoliko godina, a značajniji pomak ostvaren je u decembru 2021. godine, kada se Macan predao Tužilaštvu. Marinković je 2022. godine izručen Bosni i Hercegovini iz Njemačke.

Optužnicom za ubistvo sarajevskih policajaca bio je obuhvaćen i Marko Trifković, koji je u maju 2024. godine sklopio sporazum o priznanju krivice i pravosnažno osuđen na 15 godina zatvora.