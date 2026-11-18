Policija u Gračanici pronašla je materiju koja svojim izgledom podsjeća na opojnu drogu, dvije puške i municiju tokom pretresa porodične kuće i pomoćnih objekata.

Akcija je provedena jučer, 17. novembra, a slobode je lišen 67-godišnji A. M. zbog sumnje na krivična djela povezana s drogom i nedozvoljenim držanjem oružja.

Pretres su izvršili pripadnici Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, uz podršku Jedinice policije za specijalnu podršku i službenika Policijske uprave Gračanica.

Policijska akcija provedena je na osnovu naredbe Općinskog suda u Gračanici, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Tokom pretresa u Gračanici oduzete dvije puške i 60 metaka

Prilikom pretresa kuće i pomoćnih objekata koje koristi A. M., rođen 1959. godine, policijski službenici pronašli su određenu količinu biljne materije za koju se sumnja da je opojna droga, kao i predmete koji se mogu dovesti u vezu sa zloupotrebom narkotika.

Pored toga, pronađene su i privremeno oduzete dvije puške, 60 komada municije i dvije patrone.

Iz MUP-a TK navode da će oduzeta biljna materija biti upućena na vještačenje kako bi se utvrdilo o kojoj supstanci je riječ.

Osumnjičeni će biti predat Tužilaštvu TK

Po nalogu dežurnog kantonalnog tužioca, A. M. je uhapšen i nad njim se provodi kriminalistička obrada, nakon čega će biti predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

Tereti se za postojanje osnova sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije BiH, kao i nedozvoljeno držanje oružja i drugih eksplozivnih materija iz člana 371. istog zakona.

Sumnjiči se i za krivično djelo iz člana 73. Zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona.