Wizz Air uvodi novu avionsku liniju iz Sarajeva prema njemačkom gradu Friedrichshafenu, a prvi let zakazan je za 27. februar 2027. godine.

Riječ je o cjelogodišnjoj liniji koja će putnicima iz Bosne i Hercegovine omogućiti dodatnu povezanost s jugom Njemačke, uz cijene karata koje počinju od 40,99 KM.

Prema najavi Međunarodnog aerodroma Sarajevo, letovi će se realizovati dva puta sedmično, utorkom i subotom. Karte su već dostupne za rezervaciju putem zvanične internet stranice kompanije Wizz Air i mobilne aplikacije.

Friedrichshafen je smješten na obali Bodenskog jezera, u blizini granica s Austrijom i Švicarskom. Zbog svog geografskog položaja nova destinacija mogla bi biti posebno interesantna građanima Bosne i Hercegovine koji žive i rade u južnoj Njemačkoj, ali i putnicima koji planiraju turistička ili poslovna putovanja.

Nova Wizz Air linija olakšava putovanja građanima BiH

Vršilac dužnosti direktora Međunarodnog aerodroma Sarajevo Dino Selimović istakao je da uspostavljanje ove avionske veze ima poseban značaj zbog brojnih porodičnih i ekonomskih veza između Bosne i Hercegovine i njemačke regije u kojoj se Friedrichshafen nalazi.

Prema njegovim riječima, nova linija omogućit će jednostavniji dolazak građana iz dijaspore u Bosnu i Hercegovinu, ali i doprinijeti razvoju turističke i poslovne saradnje.

Iz kompanije Wizz Air također su naglasili značaj proširenja mreže destinacija iz Sarajeva.

Menadžerica korporativnih komunikacija kompanije Vera Járdán poručila je da uvođenje cjelogodišnje linije prema Friedrichshafenu predstavlja nastavak ulaganja u bolju povezanost Bosne i Hercegovine s evropskim gradovima.

Sve više evropskih destinacija dostupno iz Sarajeva

Nova linija dolazi nakon što je Wizz Air najavio proširenje ponude letova iz Sarajeva prema Pragu, Berlinu i Bratislavi. Kompanija već održava i avionske veze s Londonom i Rimom.

Uvođenjem Friedrichshafena proširuje se izbor direktnih letova iz glavnog grada Bosne i Hercegovine, posebno prema destinacijama koje su značajne za bh. dijasporu.

Putnici zainteresovani za novu liniju već mogu provjeriti raspoložive termine i cijene na stranici Wizz Air. Najniža najavljena cijena karte iznosi 40,99 KM, dok konačan iznos zavisi od datuma putovanja i odabranih dodatnih usluga.