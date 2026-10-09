Zimski red letenja na Aerodromu Tuzla počinje 25. oktobra: Evo koje linije ostaju

Zimski red letenja na Međunarodnom aerodromu Tuzla počinje u nedjelju, 25. oktobra, a putnike očekuju promjene u rasporedu i dostupnosti pojedinih destinacija.

Nakon značajnog proširenja mreže tokom ove godine, tuzlanski aerodrom u zimsku sezonu ulazi s većim brojem avionskih linija nego prethodne zime, ali neke sezonske destinacije više neće biti dostupne.

Prema međunarodnom kalendaru aviosaobraćaja, zimska sezona trajat će do 27. marta 2027. godine. Tokom ovog perioda aviokompanije prilagođavaju broj letova potražnji putnika, zbog čega na pojedinim linijama dolazi do smanjenja broja sedmičnih polazaka ili privremenih obustava.

Najveći dio redovnog saobraćaja iz Tuzle i dalje se oslanja na aviokompaniju Wizz Air, koja je tokom proljeća ove godine bazirala drugi avion na tuzlanskom aerodromu i proširila mrežu evropskih destinacija.

Koje destinacije ostaju u zimskom redu letenja iz Tuzle?

Prema ranije objavljenim rasporedima, tokom zimske sezone planirano je održavanje letova prema nekoliko evropskih destinacija, među kojima su Berlin, Bratislava, Dortmund, Frankfurt-Hahn, Hamburg, Maastricht, Malmö i Memmingen.

Značajnu promjenu u odnosu na ljetni period predstavlja izostanak pojedinih sezonskih linija.

Letovi za Pariz Beauvais bili su planirani do kraja augusta, nakon čega ova destinacija nije uvrštena u zimski raspored. Slična situacija je i s Göteborgom, koji također nije predviđen među zimskim linijama.

Konačan broj sedmičnih polazaka zavisit će od rasporeda aviokompanija, koji se može mijenjati tokom sezone.

Šta će biti s letovima iz Tuzle za Istanbul?

Posebnu pažnju putnika privlači avioveza s Istanbulom, koja je tokom ljetne sezone bila ograničena nakon privremenog povlačenja kompanije AJet.

Prema ranijim najavama, AJet je planirao obnoviti letove između Tuzle i istanbulskog aerodroma Sabiha Gökçen od 26. oktobra. Međutim, povratak te linije još nije zvanično potvrđen za predstojeću zimsku sezonu.

Kompanija Pegasus nastavlja održavati direktnu vezu s Istanbulom, a u dostupnom zimskom rasporedu nalaze se i polasci od kraja oktobra.

Tuzlanski aerodrom nakon proširenja mreže očekuje novu sezonu

Tokom 2026. godine Međunarodni aerodrom Tuzla ostvario je značajno proširenje broja destinacija, prvenstveno zahvaljujući povratku Wizz Airove baze i dolasku drugog baznog aviona.

U ljetnoj sezoni putnicima je u jednom periodu bilo dostupno 15 redovnih destinacija, dok je za cijelu godinu ranije bila predstavljena projekcija od približno 760.000 putnika.

Početak zimskog reda letenja donosi i promjene termina polazaka, zbog čega se putnicima preporučuje da prije planiranja putovanja provjere raspored direktno kod aviokompanije ili na službenoj stranici Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Na zvaničnoj stranici aerodroma trenutno su dostupni rasporedi za septembar i oktobar, dok kompletan zimski red letenja još nije objavljen kao jedinstven dokument.