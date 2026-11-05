Prijetnje bombama na više evropskih letova: Avioni prinudno slijetali, policija na aerodromima

Jasmina Ibrahimović
wizz air baza tuzla

Prijetnje bombama na više evropskih letova izazvale su danas sigurnosne intervencije na aerodromima širom Evrope, a jedan od aviona morao je neplanirano sletjeti u Beč. Na meti prijetnji našla su se najmanje četiri leta povezana s bečkim aerodromom, dok su slični incidenti zabilježeni i u Italiji, Bugarskoj i Francuskoj.

Avion Airbus A321 kompanije Wizz Air, koji je letio iz Milana prema Varšavi, preusmjeren je na aerodrom Beč-Schwechat nakon što je u Poljskoj zaprimljena prijetnja putem elektronske pošte.

Austrijska policija potvrdila je da je avion nakon slijetanja pregledan, ali tokom sigurnosne kontrole nisu pronađeni sumnjivi predmeti. Letjelica je potom nastavila putovanje prema planiranom odredištu.

Bečki aerodrom dobio prijetnje za četiri leta

Glasnogovornik austrijske policije Stefan Loidl izjavio je za ORF da je bečki aerodrom danas u 8:50 sati primio elektronsku poruku s prijetnjama koje su se odnosile na četiri avionska leta.

Policija je odmah aktivirala sigurnosne procedure, ali detalji o sadržaju prijetnji i preduzetim mjerama nisu objavljeni.

Prijetnja bombom upućena je i avionu finske kompanije Finnair na letu iz Helsinkija za Beč, kojim je upravljao avioprijevoznik Jettime. Uprkos prijetnji, avion je sletio na bečki aerodrom prema predviđenom rasporedu.

Iz uprave aerodroma Beč-Schwechat saopćeno je da redovno odvijanje avionskog saobraćaja nije bilo poremećeno.

Prijetnje zabilježene i u Italiji, Bugarskoj i Francuskoj

Slične prijetnje danas su prijavljene i na drugim evropskim avionskim linijama.

Avion kompanije Finnair na relaciji Helsinki–Rim pratili su borbeni avioni italijanskog ratnog zrakoplovstva do aerodroma Fiumicino, gdje je letjelica sletjela.

U Bugarskoj su zbog sigurnosnih prijetnji tri aviona morala neplanirano sletjeti, dok je avion na letu iz Dublina prema Rimu preusmjeren u francusku vojnu bazu Évreux.

Informaciju o slijetanju aviona u Francuskoj potvrdio je ured francuskog premijera.

Nadležne službe provode sigurnosne provjere kako bi utvrdile okolnosti prijetnji upućenih avionskim kompanijama i aerodromima.

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