Sutra presuda za ubistvo Aldine Jahić: Porodica traži 45 godina zatvora za Kalajdžića

Presuda za ubistvo Aldine Jahić bit će izrečena sutra u 11 sati pred Kantonalnim sudom u Mostaru, a porodica ubijene djevojke očekuje da Anis Kalajdžić bude osuđen na 45 godina zatvora.

Advokat porodice Damir Alić poručio je da bi takva kazna predstavljala jedinu primjerenu pravosudnu reakciju na zločin koji je potresao Bosnu i Hercegovinu. Alić je istakao da je porodica Jahić tokom završnih riječi pred sudskim vijećem zatražila maksimalnu kaznu dugotrajnog zatvora.

„Porodica ubijene Aldine Jahić očekuje kaznu od 45 godina dugotrajnog zatvora i mi smo to u svojoj završnoj riječi predložili i zatražili od sudskog vijeća. To je jedina prava reakcija pravosuđa koju bi porodica Jahić mogla prihvatiti kao određenu satisfakciju jer, u konačnici, ništa ne može vratiti njihovo dijete“, izjavio je Alić.

Porodica Aldine Jahić očekuje najstrožiju kaznu

Advokat smatra da bi blaža kazna mogla poslati pogrešnu poruku počiniocima rodno zasnovanog nasilja i teških krivičnih djela.

Prema njegovim riječima, pravosudna reakcija u ovom predmetu značajna je ne samo za porodicu Jahić nego i za sprečavanje sličnih zločina u budućnosti.

Alić je naglasio da bi svaka kazna manja od traženih 45 godina, prema njegovom mišljenju, mogla djelovati ohrabrujuće na potencijalne počinioce.

Porodica očekuje i da sud prihvati imovinskopravni zahtjev koji su podnijeli njeni članovi, odnosno da donese odluku o naknadi štete.

Tužilaštvo također zatražilo 45 godina zatvora

Anis Kalajdžić optužen je za teško ubistvo Aldine Jahić, nedozvoljeno nabavljanje i držanje oružja te produženo krivično djelo ugrožavanja sigurnosti.

Kantonalno tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona u završnoj riječi također je zatražilo jedinstvenu kaznu od 45 godina zatvora, smatrajući da su tokom postupka dokazani svi navodi optužnice.

Tužiteljica Vesna Pranjić istakla je da Tužilaštvo ubistvo smatra rodno zasnovanim, pozivajući se na izvedene dokaze, ranije prijetnje i iskaze svjedoka.

Odbrana Kalajdžića nije osporavala da je počinio ubistvo, ali je osporavala njegovu pravnu kvalifikaciju kao rodno zasnovanog teškog ubistva.

Očekuje se žalba na presudu

Advokat Damir Alić izjavio je da očekuje kako će odbrana Anisa Kalajdžića uložiti žalbu bez obzira na visinu izrečene kazne.

„Porodica Jahić očekuje 45 godina zatvora, ali i da će sud usvojiti imovinskopravni zahtjev članova porodice. Naravno, očekujemo i da će takvu presudu potvrditi Vrhovni sud Federacije BiH“, rekao je Alić.

Presuda Anisu Kalajdžiću bit će izrečena u petak, 6. novembra, u 11 sati pred Kantonalnim sudom u Mostaru.