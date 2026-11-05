dm povlači proizvod iz prodaje zbog moguće prisutnosti salmonele: Kupcima će vratiti novac

dm povlači proizvod „dmBio pinjoli, 60 g“ iz prodaje u Bosni i Hercegovini zbog moguće prisutnosti salmonele, saopćeno je danas iz kompanije dm drogerie markt. Kupci koji su već kupili ovaj proizvod pozvani su da ga ne konzumiraju i vrate u najbližu dm trgovinu, gdje će dobiti povrat novca.

Povlačenje se odnosi isključivo na pakovanja proizvoda „dmBio pinjoli, 60 g“ s rokovima trajanja od 31. maja do 2. jula 2027. godine, uključujući oba navedena datuma. Rok trajanja istaknut je na bočnoj strani pakovanja.

Moguća prisutnost salmonele u proizvodu

Iz dm-a navode da je proizvod povučen iz predostrožnosti jer se ne može isključiti prisutnost bakterije salmonele u pakovanjima s navedenim rokovima trajanja.

Infekcija salmonelom može izazvati malaksalost, mučninu, dijareju i druge probavne tegobe. Simptomi najčešće prolaze nakon nekoliko dana, ali se u slučaju težih ili dugotrajnih zdravstvenih problema preporučuje obraćanje ljekaru.

Kompanija upozorava kupce da proizvod ne koriste, čak i ako na njemu nema vidljivih promjena.

Povrat novca moguć i bez računa

Svi kupci koji posjeduju proizvod obuhvaćen povlačenjem mogu ga vratiti u bilo koju dm trgovinu, bez obzira na to je li pakovanje otvoreno ili neotvoreno.

Za povrat novca nije potrebno predočiti račun o kupovini.

„Kvalitet proizvoda i sigurnost kupaca za nas je od velike važnosti. Žalimo zbog ovog događaja i našim kupcima se izvinjavamo zbog nastalih neugodnosti, ali i zahvaljujemo na razumijevanju“, poručili su iz dm-a.

Iz kompanije naglašavaju da se povlačenje odnosi samo na navedeni proizvod i precizno određene rokove trajanja.

Građani koji imaju dodatna pitanja mogu se obratiti odjelu Nabave kompanije dm drogerie markt na broj telefona 033 778 300.