Karius i Baktus osvajaju srca najmlađih: Pozorišna predstava poklon dm-a mališanima u novoj školskoj godini

Edukativna i zabavna predstava „Karius i Baktus“, oduševila je i nasmijala mališane u Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci, a mini turneju nastavlja u Tuzli. Sve to uz podršku kompanije dm drogerie markt BiH koja kroz različite aktivnosti nastoji promovisati zdrave životne navike, između ostalog, i kod djece.

Predstava je namijenjena djeci uzrasta od 5 do 12 godina, a kroz simpatične likove Kariusa i Baktusa na zabavan i pristupačan način govori o važnosti redovnog i pravilnog održavanja oralne higijene. Nastala je prema istoimenom romanu norveškog autora Thorjorna Egnera, u dramaturškoj obradi i režiji Maria Drmaća, i već je izazvala mnoštvo osmijeha i pozitivnih reakcija najmlađih gledalaca.

Podrškom projektu koji realizuje Udruženje dramskih glumaca „Mundo Mondo“, a u okviru dm aktivnosti „Dentalna njega – Povratak u školu“, ova kompanija je omogućila izvođenje ukupno 13 predstava i to četiri u Sarajevu, tri u Banjoj Luci, tri u Mostaru dok će se posljednje tri održati 19.11. u Tuzli. Više od 2.000 djece imalo je priliku uživati u ovim edukativnim i zabavnim predstavama. Uz svaku od održanih predstava, kompanija dm je djeci dijelila Dontodent četkice za zube kao mali znak pažnje i podsticaj za pravilnu dentalnu njegu.

Poseban značaj projekta leži u činjenici da su predstave namijenjene djeci slabijeg socijalnog statusa i mališanima iz osjetljivih kategorija te onima kojima odlazak u pozorište nije svakodnevno iskustvo. Na taj način, dm spaja edukaciju, kulturu i društvenu brigu kroz jedinstveno iskustvo koje donosi osmijeh i uči o zdravim navikama.

„Zdrav osmijeh najljepši je osmijeh, a pravilna dentalna njega počinje još u djetinjstvu. Podrškom ovom projektu želimo kod djece probuditi svijest o važnosti redovnog pranja zubića, ali i pružiti im priliku da kroz smijeh i igru nauče nešto korisno. Sretni smo što možemo spojiti edukaciju, zdravlje i kulturu“, poručila je Ajla Hadžić, menadžerica marketinga dm.