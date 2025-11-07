Karius i Baktus osvajaju srca najmlađih: Pozorišna predstava poklon dm-a mališanima u novoj školskoj godini

Jasmina Ibrahimović

Edukativna i zabavna predstava „Karius i Baktus“, oduševila je i nasmijala mališane u Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci, a mini turneju nastavlja u Tuzli. Sve to uz podršku kompanije dm drogerie markt BiH koja kroz različite aktivnosti nastoji promovisati zdrave životne navike, između ostalog, i kod djece.

Predstava je namijenjena djeci uzrasta od 5 do 12 godina, a kroz simpatične likove Kariusa i Baktusa na zabavan i pristupačan način govori o važnosti redovnog i pravilnog održavanja oralne higijene. Nastala je prema istoimenom romanu norveškog autora Thorjorna Egnera, u dramaturškoj obradi i režiji Maria Drmaća, i već je izazvala mnoštvo osmijeha i pozitivnih reakcija najmlađih gledalaca.

Podrškom projektu koji realizuje Udruženje dramskih glumaca „Mundo Mondo“, a u okviru dm aktivnosti „Dentalna njega – Povratak u školu“, ova kompanija je omogućila izvođenje ukupno 13 predstava i to četiri u Sarajevu, tri u Banjoj Luci, tri u Mostaru dok će se posljednje tri održati 19.11. u Tuzli. Više od 2.000 djece imalo je priliku uživati u ovim edukativnim i zabavnim predstavama. Uz svaku od održanih predstava, kompanija dm je djeci dijelila Dontodent četkice za zube kao mali znak pažnje i podsticaj za pravilnu dentalnu njegu.

Poseban značaj projekta leži u činjenici da su predstave namijenjene djeci slabijeg socijalnog statusa i mališanima iz osjetljivih kategorija te onima kojima odlazak u pozorište nije svakodnevno iskustvo. Na taj način, dm spaja edukaciju, kulturu i društvenu brigu kroz jedinstveno iskustvo koje donosi osmijeh i uči o zdravim navikama.

„Zdrav osmijeh najljepši je osmijeh, a pravilna dentalna njega počinje još u djetinjstvu. Podrškom ovom projektu želimo kod djece probuditi svijest o važnosti redovnog pranja zubića, ali i pružiti im priliku da kroz smijeh i igru nauče nešto korisno. Sretni smo što možemo spojiti edukaciju, zdravlje i kulturu“, poručila je Ajla Hadžić, menadžerica marketinga dm.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Porodični dan u Narodnom pozorištu Tuzla: Predstava „Ježeva kućica“ za najmlađe

Tuzla i TK

Sutra predstava „Kad sam bio hodža“ u Radničkom domu Banovići

Magazin

Internet rječnik: Šta znači popularna fraza „Javi se u DM“?

BiH

Dm povlači proizvod zbog mogućeg zdravstvenog rizika

Kultura

Večeras u BKC-u Tuzla hit komedija “Šta me opet snađe”

Istaknuto

Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja obilježava jubilej u Tuzli

Vijesti

Policija intervenisala u OŠ Sapna: Nastavnik prijetio učenicima

BiH

Dva zemljotresa pogodila područje BiH i Crne Gore u jutarnjim satima

Vijesti

Sutra počinje izborna kampanja za prijevremene izbore za predsjednika RS

Vijesti

Koalicija „Pod lupom“: Do 400 posmatrača nadgledat će prijevremene izbore za predsjednika RS

Istaknuto

Otkazano potpisivanje ugovora za projekte vodoprivrede u Kalesiji

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]