Zašto smo umorniji i lošije raspoloženi kada dani postanu kraći? Stručnjaci objašnjavaju šta pomaže

Kraći dani i nedostatak dnevne svjetlosti tokom jeseni mogu utjecati na raspoloženje, kvalitet sna i nivo energije, a kod pojedinih osoba izazvati i ozbiljnije psihičke poteškoće. S dolaskom novembra, kada mrak nastupa sve ranije, mnogi primjećuju da su umorniji, manje motivisani i da teže obavljaju svakodnevne obaveze.

Prema pisanju Associated Pressa, stručnjaci upozoravaju na sezonski afektivni poremećaj, oblik depresije koji se kod dijela populacije javlja tokom jesenskih i zimskih mjeseci, a najčešće slabi dolaskom proljeća.

Među mogućim simptomima su dugotrajan osjećaj tuge, gubitak interesovanja za svakodnevne aktivnosti, poteškoće s koncentracijom, promjene u spavanju i nedostatak energije.

Zašto kraći dani mogu utjecati na raspoloženje?

Dnevna svjetlost ima važnu ulogu u regulaciji biološkog sata, odnosno prirodnog ritma spavanja i budnosti.

Kada se vrijeme provedeno na dnevnoj svjetlosti smanji, kod osjetljivih osoba mogu nastati promjene koje utječu na raspoloženje i kvalitet sna.

Istraživači još nisu utvrdili jedan uzrok sezonskog afektivnog poremećaja, ali se smatra da važnu ulogu imaju način na koji organizam reaguje na svjetlost i regulacija unutrašnjeg biološkog ritma.

Važno je razlikovati prolazno neraspoloženje od simptoma depresije koji traju duže i ometaju svakodnevni život.

Šta može pomoći tokom jeseni i zime?

Stručnjaci preporučuju održavanje redovnog rasporeda spavanja, svakodnevni boravak na otvorenom i fizičku aktivnost, čak i kada je vrijeme oblačno.

Kratka šetnja tokom dana može biti korisna jer omogućava izlaganje prirodnoj svjetlosti, ali i prekid dugotrajnog sjedenja u zatvorenom prostoru.

Značajnu ulogu imaju i društveni kontakti. Planiranje susreta s prijateljima, porodicom ili aktivnosti koje donose zadovoljstvo može pomoći u očuvanju raspoloženja.

Kod osoba sa sezonskim afektivnim poremećajem koriste se i svjetlosna terapija, psihoterapija te, kada je potrebno, lijekovi. O odgovarajućem liječenju potrebno je razgovarati sa zdravstvenim stručnjakom.

Ako osjećaj tuge, bezvoljnosti i iscrpljenosti traje sedmicama ili znatno otežava svakodnevne aktivnosti, preporučuje se potražiti stručnu pomoć.