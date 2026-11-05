Iza osmijeha Chandlera Binga: Netflix otkriva potresnu priču Matthewa Perryja

Dokumentarac o Matthewu Perryju, jednom od najomiljenijih glumaca iz kultne serije „Prijatelji“, od 27. oktobra dostupan je na Netflixu. Serijal pod nazivom „The One About Matthew Perry“ kroz tri epizode donosi dosad nepoznate detalje iz privatnog života glumca, njegovog odrastanja, uspješne karijere i dugogodišnje borbe s ovisnošću.

Matthew Perry svjetsku slavu stekao je ulogom Chandlera Binga u seriji „Prijatelji“, koja je obilježila generacije gledalaca. Njegov prepoznatljivi humor i duhovite replike učinili su ga jednim od najpopularnijih televizijskih glumaca, ali iza uspješne karijere krila se mnogo teža životna priča.

Novi Netflixov dokumentarac donosi svjedočenja članova porodice, bliskih prijatelja i saradnika, koji govore o Perryju izvan televizijskih kamera.

Dokumentarac o Matthewu Perryju otkriva porodične tajne i neobjavljene snimke

Posebno mjesto u serijalu zauzima njegova mlađa sestra Mia Perry Bowick, koja prvi put pred kamerama otvoreno govori o odnosu s bratom i njihovom porodičnom životu.

Njena svjedočenja prate dosad neobjavljene fotografije i videosnimci iz privatne arhive, pružajući publici priliku da upozna drugačiju stranu glumca kojeg su milioni gledalaca zavoljeli.

Dokumentarac prati Perryjev životni put, od dječaka koji je sanjao o glumačkoj karijeri do svjetske slave koju mu je donijela jedna od najuspješnijih televizijskih serija svih vremena.

Međutim, u središtu priče nisu samo popularnost i uspjesi, nego i njegova dugogodišnja borba s ovisnošću, brojni pokušaji liječenja i izazovi s kojima se suočavao tokom oporavka.

Perry je tokom života otvoreno govorio o problemima s ovisnošću, želeći vlastitim iskustvom pomoći ljudima koji prolaze kroz slične poteškoće.

Serijal se bavi i okolnostima smrti poznatog glumca

Matthew Perry preminuo je 28. oktobra 2023. godine, u 54. godini života, a kao uzrok smrti utvrđeni su akutni efekti ketamina.

Njegova smrt izazvala je brojne reakcije širom svijeta i ponovo otvorila pitanja o liječenju ovisnosti, odgovornosti zdravstvenih radnika i dostupnosti kontrolisanih supstanci.

Netflixov serijal bavi se i sudskim postupkom protiv osoba koje su glumcu omogućavale pristup ketaminu. Prikazani su i detalji komunikacije povezane s nabavkom supstance koja je imala ključnu ulogu u okolnostima njegove smrti.

Režiju dokumentarnog serijala potpisuje Mary Robertson, dobitnica prestižne televizijske nagrade Emmy.

Dokumentarac „The One About Matthew Perry“ kroz lična svjedočenja i arhivske materijale prikazuje život glumca koji je decenijama nasmijavao publiku, dok se istovremeno suočavao s ozbiljnim zdravstvenim i ličnim problemima.