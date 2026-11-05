Povećanja u 2027. godini mogla bi donijeti veća primanja brojnim građanima Federacije Bosne i Hercegovine, od zaposlenih i penzionera do demobilisanih boraca, roditelja njegovatelja i porodica s djecom.

Dok su pojedina povećanja već predviđena zakonom ili potvrđena odlukama nadležnih institucija, o drugima se još pregovara, a konačni iznosi bit će poznati nakon utvrđivanja ekonomskih pokazatelja i donošenja novih odluka.

Najviše pažnje privlače mogući rast minimalne plate, novo usklađivanje penzija i početak isplate boračkog dodatka. Istovremeno, promjene bi se mogle odraziti i na dječiji dodatak, invalidnine i druga primanja koja su zakonski povezana s minimalnom platom ili penzijama.

Minimalna plata u 2027. godini: Sindikati traže do 1.900 KM

Minimalna plata u Federaciji BiH trenutno iznosi 1.027 KM, dok konačna odluka o njenoj visini za 2027. godinu još nije donesena.

Savez samostalnih sindikata BiH predložio je novi model prema kojem bi najniža plata zavisila od stručne spreme zaposlenih. Prema zahtjevima sindikata, radnici sa završenom osnovnom školom imali bi najmanje 1.500 KM, sa srednjom stručnom spremom 1.700 KM, višom stručnom spremom 1.800 KM, a sa visokom stručnom spremom 1.900 KM.

U odnosu na sadašnji minimalac, riječ je o zahtjevima za povećanje od približno 46 do 85 posto. Međutim, navedeni iznosi nisu usvojeni i predstavljaju polaznu osnovu za razgovore s vlastima i poslodavcima.

Prema važećoj metodologiji, minimalna plata se usklađuje na osnovu kretanja potrošačkih cijena i realnog bruto domaćeg proizvoda. Konačna odluka Vlade FBiH zavisit će od tih pokazatelja i konsultacija s Ekonomsko-socijalnim vijećem.

Penzije se ponovo povećavaju od januara 2027.

Penzioneri u Federaciji BiH naredno usklađivanje penzija očekuju 1. januara 2027. godine, a novo povećanje predviđeno je i za 1. juli.

Izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koje se primjenjuju od početka 2026. godine, uvedeno je usklađivanje penzija dva puta godišnje, umjesto ranijeg godišnjeg usklađivanja.

Nova formula uzima u obzir rast bruto plata i potrošačkih cijena, u omjeru 60 prema 40 posto ili obrnuto, zavisno od toga koja je kombinacija povoljnija za penzionere.

Tačan procenat povećanja za januar 2027. još nije poznat, jer zavisi od ekonomskih pokazatelja za drugo polugodište 2026. godine.

Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili prije 2026. godine trenutno iznosi 692,23 KM, zagarantovana 826,14 KM, a najviša 3.461,14 KM.

Primjera radi, ako bi usklađivanje iznosilo tri posto, penzija od 692,23 KM porasla bi za oko 20,77 KM, odnosno na približno 713 KM. Riječ je isključivo o ilustrativnom obračunu, a ne o najavljenom procentu povećanja.

Borački dodatak od januara: Koliko će iznositi?

Jedna od najznačajnijih novina za boračku populaciju odnosi se na uvođenje mjesečnog boračkog dodatka u Federaciji BiH.

Izmjenama Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, koje je Parlament FBiH usvojio krajem jula, predviđeno je da primjena novog prava počne 1. januara 2027. godine.

Mjesečni dodatak iznosit će 1,50 KM za svaki mjesec proveden u odbrani Bosne i Hercegovine. To znači da bi borac sa 36 mjeseci priznatog učešća ostvarivao 54 KM mjesečno, dok bi za 48 mjeseci iznos bio 72 KM.

Prema ranijim procjenama Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, pravo bi moglo ostvariti približno 384.000 korisnika, a za godišnju isplatu bilo bi potrebno oko 234 miliona KM.

Resorni ministar Nedžad Lokmić početkom novembra potvrdio je da se početak primjene očekuje od januara, dok boračke organizacije traže garancije o osiguranju budžetskog novca i dinamici isplate.

Dio boračkih predstavnika smatra da je predviđenih 1,50 KM po mjesecu provedenom u odbrani nedovoljno, zbog čega se već spominje potreba budućeg povećanja dodatka.

Dječiji dodatak mogao bi rasti zajedno s minimalnom platom

Povećanja u 2027. godini mogla bi obuhvatiti i porodice koje ostvaruju pravo na federalni dječiji dodatak.

Njegov trenutni mjesečni iznos je približno 195 KM po djetetu, a prema važećem zakonu obračunava se kao 19 posto najniže plate u Federaciji BiH.

Zbog takvog zakonskog rješenja, eventualno povećanje minimalne plate automatski bi utjecalo i na visinu dječijeg dodatka.

Naprimjer, ako bi minimalna plata bila utvrđena na 1.100 KM, dječiji dodatak iznosio bi 209 KM. U slučaju minimalne plate od 1.200 KM, dodatak bi dostigao 228 KM.

Povećanjem minimalne plate rasla bi i prihodovna granica za ostvarivanje prava, koja trenutno iznosi 40 posto minimalne plate po članu domaćinstva.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike ranije je otvorilo i pitanje univerzalnog dječijeg dodatka, odnosno mogućnosti da ovo pravo ostvaruju sva djeca, bez obzira na prihode roditelja. Takav model još nije usvojen.

Veće naknade za roditelje njegovatelje

Roditelji njegovatelji u Federaciji BiH trenutno ostvaruju mjesečnu naknadu od 1.027 KM, uz pripadajuće doprinose za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Budući da je naknada povezana s iznosom najniže plate, njeno povećanje u 2027. godini odrazilo bi se i na primanja ove kategorije.

Osim mogućeg finansijskog povećanja, u parlamentarnoj proceduri nalaze se izmjene zakona koje bi trebale proširiti prava roditelja njegovatelja.

Predloženo je ukidanje starosnog ograničenja od 65 godina, proširenje kruga članova porodice koji mogu ostvariti status njegovatelja te povoljnija pravila za roditelje čija djeca pohađaju obrazovne ustanove.

Primjena tih promjena zavisi od konačnog usvajanja zakonskih izmjena.

Usklađivanje invalidnina i boračkih naknada

Novo usklađivanje u 2027. godini očekuje se i kod određenih naknada za osobe sa invaliditetom i boračku populaciju.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike ranije je saopćilo da se naknade za osobe s invaliditetom od 2026. godine usklađuju dva puta godišnje, prema modelu povezanom s usklađivanjem penzija.

Nakon drugog usklađivanja u 2026. godini, najviši zbir lične invalidnine, dodatka za njegu i pomoć druge osobe te ortopedskog dodatka za korisnike sa 100 posto invaliditeta iznosi približno 897 KM mjesečno.

Naredna usklađivanja zavisit će od zakonskih parametara, pa konačni iznosi za 2027. još nisu utvrđeni.

I boračke naknade već su povećavane tokom 2026. godine. Federalna egzistencijalna naknada za nezaposlene demobilisane borce nakon posljednjeg usklađivanja iznosi 6,44 KM po mjesecu provedenom u odbrani, dok je osnovica za invalidnine povećana na 1.216 KM.

Dalja povećanja ovih prava zavisit će od propisanog usklađivanja i odluka nadležnih institucija.

Veće plate i regres za zaposlene u institucijama BiH već utvrđeni

Za razliku od minimalne plate u Federaciji BiH, povećanje osnovice za obračun plata zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine za 2027. godinu već je utvrđeno.

Vijeće ministara BiH donijelo je odluku prema kojoj će osnovica iznositi 785,50 KM, umjesto dosadašnjih 690,86 KM.

To je povećanje osnovice za 94,64 KM, odnosno približno 13,7 posto. Konkretno povećanje plate zavisit će od koeficijenta radnog mjesta i drugih elemenata obračuna.

Nova osnovica primjenjivat će se od 1. januara 2027. godine, uz zakonske uslove povezane s usvajanjem budžeta.

Istovremeno je utvrđeno da regres za godišnji odmor zaposlenih u institucijama BiH u 2027. godini iznosi 785,50 KM.

Povećanje osnovice obuhvata zaposlene u državnim institucijama, a može se odraziti i na plate funkcionera, uključujući ministre i parlamentarce, ukoliko ne budu donesena nova ograničenja za najviše koeficijente.