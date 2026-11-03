Odlazak žena u penziju: Šta se mijenja od 2027. godine?

Odlazak žena u penziju od 2027. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine podrazumijevat će strožije uslove za prijevremeno penzionisanje, jer se povećavaju potrebne godine života i staža osiguranja. Promjene su već predviđene Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, dok u Republici Srpskoj važe drugačiji uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju.

Prema podacima Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, žene će od 1. januara 2027. godine pravo na izuzetnu prijevremenu starosnu penziju moći ostvariti sa najmanje 60 godina života i 35 godina staža osiguranja.

U 2026. godini za ostvarivanje ovog prava potrebno je 59 godina i šest mjeseci života te 34 godine i šest mjeseci staža osiguranja. To znači da se oba uslova povećavaju za po šest mjeseci.

Odlazak žena u penziju u FBiH: Koji uslovi ostaju isti?

Za redovnu starosnu penziju u Federaciji BiH i dalje je potrebno navršiti 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno 20 godina penzijskog staža.

Pravo na starosnu penziju moguće je ostvariti i sa 40 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.

Razlika između redovne i izuzetne prijevremene starosne penzije posebno je važna zbog iznosa koji će penzioneri primati.

Naime, izuzetna prijevremena starosna penzija u FBiH trajno se umanjuje za 0,333333 posto za svaki mjesec ranijeg odlaska u odnosu na 65 godina života, što iznosi približno četiri posto godišnje.

To znači da bi ženi koja 2027. godine ostvari pravo na prijevremenu penziju sa tačno 60 godina života obračunata penzija bila umanjena za približno 20 posto. Umanjenje ostaje trajno, odnosno ne prestaje ni nakon što korisnica navrši 65 godina.

Kakvi su uslovi za žene u Republici Srpskoj?

U Republici Srpskoj žene mogu ostvariti pravo na starosnu penziju sa 58 godina života i najmanje 35 godina staža osiguranja.

Opći uslov za starosnu penziju iznosi 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, dok je penzionisanje moguće i sa 60 godina života i 40 godina penzijskog staža.

Prema trenutno važećim propisima, za 2027. godinu nije predviđeno povećanje ovih granica u Republici Srpskoj.

Razlike između entitetskih propisa znače da žene s istim godinama života i ostvarenim stažom ne moraju imati jednake uslove za odlazak u penziju u oba entiteta.

Šta trebaju znati žene koje planiraju penzionisanje?

Promjena uslova od 2027. godine odnosi se na izuzetnu prijevremenu starosnu penziju u Federaciji BiH, a ne na redovno penzionisanje sa 65 godina života.

Posebno je važno razlikovati staž osiguranja od ukupnog penzijskog staža, jer se za pojedine načine penzionisanja zahtijeva upravo određeni broj godina staža osiguranja.

Prema važećem zakonskom rasporedu, uslovi za prijevremeno penzionisanje žena u FBiH nastavit će se postepeno povećavati i nakon 2027. godine. U 2028. bit će potrebno najmanje 60 godina i šest mjeseci života i 35 godina i šest mjeseci staža osiguranja.