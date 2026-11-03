Doživi Tuzlanski kanton u 100 sekundi: Gradačac, grad Zmaja od Bosne

Nedžida Sprečaković
Doživi Tuzlanski kanton u 100 sekundi: Gradačac, grad Zmaja od Bosne
Doživi Tuzlanski kanton u 100 sekundi: Gradačac, grad Zmaja od Bosne

Doživi Tuzlanski kanton u 100 sekundi naziv je projekta koji RTV Slon realizuje u saradnji s Turističkom zajednicom Tuzlanskog kantona, s ciljem promocije prirodnih ljepota, turističkih destinacija i zanimljivosti našeg kraja.

U novoj video priči vodimo vas u Gradačac, grad bogate historije i kulturnog naslijeđa, prepoznatljiv po Kuli Zmaja od Bosne, jednom od najznačajnijih simbola ovog dijela Bosne i Hercegovine.

Osim historijskih znamenitosti, Gradačac posjetiocima nudi mogućnosti za odmor i rekreaciju uz jezera Hazna i Vidara, dok je poznata gradačačka šljiva postala neizostavan dio identiteta i tradicije ovog kraja.

Kroz projekat „Doživi Tuzlanski kanton u 100 sekundi“ predstavljamo Gradačac, njegove znamenitosti, prirodne ljepote i turističke potencijale.

Pogledajte video i doživite Gradačac u 100 sekundi.

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