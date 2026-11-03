Počela prodaja ulaznica za utakmicu BiH i Litvanije

Ulaznice za utakmicu BiH i Litvanije, koja će biti odigrana 29. novembra u sarajevskoj Zetri, od danas su u prodaji po cijenama od 30 i 40 KM. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ugostit će Litvaniju u četvrtom kolu druge faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine, a susret počinje u 18 sati.

Prodaja ulaznica organizovana je putem platforme Event.ba, dok su karte dostupne i na platou KSC Skenderija te na biletarnici Bosanskog kulturnog centra u Sarajevu.

Cijene zavise od sektora u dvorani. Ulaznice za Teleskop Istok i Teleskop Zapad koštaju 40 KM, dok je za mjesta na Tribini Zapad potrebno izdvojiti 30 KM.

Ulaznice za utakmicu BiH i Litvanije dostupne na tri prodajna mjesta

Ljubitelji košarke koji žele podržati Zmajeve u Zetri svoje mjesto mogu osigurati putem internetske prodaje ili na navedenim prodajnim mjestima u Sarajevu.

Izabranike selektora Darija Gjergje prije domaćeg susreta očekuje gostovanje Islandu u Reykjaviku, koje je zakazano za 26. novembar u 20:30 sati.

Reprezentacija BiH trenutno zauzima peto mjesto u kvalifikacionoj grupi J s tri pobjede i pet poraza. Litvanija je četvrta s omjerom od četiri pobjede i četiri poraza.

Do kraja kvalifikacija ostala su četiri kola, a plasman na Svjetsko prvenstvo izborit će tri najbolje reprezentacije iz grupe.

Nakon novembarskih susreta, košarkaši BiH će u februaru 2027. gostovati Italiji, dok će 1. marta na domaćem terenu dočekati Island.

Ulaznice za utakmicu BiH i Litvanije mogu se kupiti putem platforme Event.ba.