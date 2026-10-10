Bosna slavila u Podgorici, Perry predvodio tim do nove pobjede u ABA ligi

Košarkaši Bosne nastavili su pobjednički niz u ABA ligi, savladavši u Podgorici ekipu SC Derbyja rezultatom 100:91. Sarajevski tim tako je upisao drugu pobjedu u regionalnom takmičenju.

Bosna je od početka nametnula svoj ritam, a značajan doprinos u prvom poluvremenu dali su Perry i Gholston. Njihova igra pomogla je gostima da steknu dvocifrenu prednost i na odmor odu u dobroj poziciji.

SC Derby je u trećoj četvrtini uspio smanjiti zaostatak i prići na samo dva poena razlike, čime je utakmica ponovo dobila neizvjesnu završnicu. Ipak, Bosna je odgovorila u nastavku i ponovo povećala prednost, a važnu ulogu u završnici imao je i Pipes.

Perry je susret završio sa 28 poena, dok je Gholston dodao 26. Pipes je postigao 19 poena i bio jedan od ključnih igrača u završnom dijelu utakmice.

U ekipi SC Derbyja najefikasniji je bio Uskoković sa 23 poena, Jordano je postigao 17, a Pavićević 15 poena.

Bosnu naredni izazovi očekuju već naredne sedmice. Sarajevski klub će 14. oktobra u EuroCupu igrati protiv Ulma, dok će 18. oktobra u ABA ligi ugostiti Partizan.