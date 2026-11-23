Košarkaška reprezentacija BiH okupila se u Zagrebu, gdje je započela pripreme za predstojeće utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Islanda i Litvanije. Među 13 pozvanih košarkaša nalazi se i Aleksandar Lazić, koji se vraća u nacionalni tim nakon što je u augustu napustio reprezentativno okupljanje.

Izabranici selektora Darija Gjergje trenirat će u hrvatskoj prijestolnici do sutra, kada je planiran put u Reykjavik. Očekuje se da će reprezentacija danas biti kompletirana.

Na spisku selektora Gjergje nalaze se Darko Talić, Xavier Castaneda, Adnan Arslanagić, Amar Gegić, Edin Atić, Tarik Hrelja, Aleksandar Lazić, Alen Pjanić, Adin Vrabac, Amar Alibegović, Haris Delalić, Emir Sulejmanović i Nikola Marić.

Posebnu pažnju privlači povratak Lazića, košarkaša Igokee, koji je u augustu napustio reprezentaciju uoči utakmice protiv Litvanije. Faktor je tada objavio da je njegov odlazak bio posljedica pritisaka iz kluba. Lazić se sada ponovo našao među igračima na koje selektor računa u kvalifikacijama.

Košarkaška reprezentacija BiH u četvrtak gostuje Islandu

Prvi susret ovog kvalifikacionog ciklusa Zmajevi će odigrati u četvrtak, 26. novembra, na gostovanju Islandu u Reykjaviku.

Samo tri dana kasnije, u nedjelju, 29. novembra, reprezentacija Bosne i Hercegovine ugostit će Litvaniju u sarajevskoj Zetri.

Košarkaška reprezentacija BiH tako će u razmaku od četiri dana odigrati dvije važne kvalifikacione utakmice, a selektor Gjergja za oba susreta priprema ekipu od 13 pozvanih igrača.