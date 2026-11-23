Bingo radno vrijeme 25. novembra bit će izmijenjeno povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Prema objavljenom rasporedu, većina Bingo trgovina u Tuzli neće raditi u srijedu, dok će kupcima biti dostupna dva prodajna objekta koja rade 24 sata dnevno.

Iz kompanije Bingo pozvali su građane da kupovinu planiraju na vrijeme, s obzirom na to da će brojne poslovnice širom Federacije Bosne i Hercegovine biti zatvorene tokom praznika.

Koje Bingo trgovine u Tuzli rade 25. novembra?

Prema zvaničnom rasporedu, u Tuzli će u srijedu, 25. novembra, raditi dvije Bingo trgovine, obje od 00 do 24 sata.

Minimarket Skojevska, na adresi Armije BiH broj 11, bit će otvoren tokom cijelog dana.

Dragstor Partizan, u ulici II tuzlanske brigade broj 7, također će raditi neprekidno, 24 sata.

Ostale Bingo trgovine u Tuzli neće raditi, uključujući hipermarket u Bingo City Centru, hipermarkete na Šićkom Brodu, Sjenjaku i Ircu, kao i supermarkete na Stupinama, Slatini, Tušnju i Brčanskoj Malti.

Bingo radno vrijeme 25. novembra u ostalim gradovima

U drugim gradovima Tuzlanskog kantona većina Bingo poslovnica također će biti zatvorena. Izuzeci su minimarket u Srebreniku, koji će raditi 24 sata, te Minimarket 3 u Kalesiji, u ulici Senada Hodžića Mehdina, koji će biti otvoren od 6 do 22 sata.

Pojedine Bingo trgovine u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine radit će prema redovnom ili prilagođenom rasporedu.

Građani koji žele provjeriti radno vrijeme konkretne poslovnice mogu pogledati kompletan spisak na zvaničnoj stranici kompanije.

Pogledajte kompletan spisak Bingo trgovina i radno vrijeme za 25. novembar