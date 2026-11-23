Snažno nevrijeme u Mostaru izazvalo je tokom noći velike probleme u saobraćaju, nakon što je obilna kiša poplavila više gradskih ulica.

U pojedinim dijelovima grada voda je okružila parkirane automobile, dok su vozači teško prolazili kroz poplavljene saobraćajnice.

Najintenzivnije padavine zabilježene su u nedjelju navečer, 22. novembra. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, na automatskoj mjernoj stanici u Mostaru između 21 i 22 sata izmjereno je 29,6 litara kiše po kvadratnom metru.

U prethodna 24 sata ukupno su pale 63 litre kiše po kvadratnom metru, što pokazuje da je gotovo polovina ukupnih padavina zabilježena tokom samo jednog sata.

Nevrijeme u Mostaru poplavilo ulice na obje obale Neretve

Problemi su zabilježeni na obje obale Neretve, a posebno je pogođen dio Dubrovačke ulice. Zbog velike količine vode na kolovozu pojedini građani nisu mogli prići svojim parkiranim automobilima.

Saobraćaj se otežano odvijao i na lijevoj obali Neretve, naročito na prilazima Carinskom i Starom mostu te u blizini autobuske stanice.

Snimci koje su građani dostavili lokalnim medijima prikazuju automobile koji se probijaju kroz duboku vodu, stvarajući velike talase. Na pojedinim lokacijama voda je gotovo potpuno okružila parkirana vozila, a u vodi uz rub ceste primijećene su i registarske tablice.

Zabilježena je i dojava o kamenju na magistralnoj cesti na području Mostara, ali tačna lokacija nije potvrđena.

Meteorolozi ranije upozorili na obilne padavine

Federalni hidrometeorološki zavod ranije je izdao žuto upozorenje za mostarsku regiju zbog očekivanih obilnih padavina. Prognozirano je između 30 i 60 litara kiše po kvadratnom metru, dok su na krajnjem sjeveru i sjeverozapadu regije lokalno bile moguće količine do 70 litara.

Za područje cijele Bosne i Hercegovine bilo je izdato i narandžasto upozorenje zbog snažnog južnog vjetra, s očekivanim udarima između 55 i 75 kilometara na sat.

Prema prognozi FHMZ-a, kiša se u Hercegovini očekuje i danas prijepodne, dok bi tokom poslijepodneva trebalo doći do postepenog prestanka padavina i slabljenja vjetra.