Mostar se oprostio od Emira Balića, legende Starog mosta

Na Gradskom groblju Sutina u Mostaru danas je klanjana dženaza Emiru Baliću, legendarnom skakaču sa Starog mosta i jednom od simbola ovog grada.

Balić je preminuo prije nekoliko dana u 92. godini života, a dženazu je predvodio mostarski muftija Salem ef. Dedović.

Dan ranije u Narodnom pozorištu Mostar održana je komemoracija u organizaciji Grada Mostara, predsjednika Gradskog vijeća prof. dr. Đanija Rahimića, Centra za mir i multietničku saradnju te Kluba skakača u vodu „Mostari“.

Emir Balić ostao je upamćen kao mnogo više od vrhunskog skakača. Za Mostarce je predstavljao simbol hrabrosti, prkosa, tradicije i prepoznatljivog duha grada na Neretvi.

Za života je stekao status legende, a i nakon teških životnih iskušenja, među kojima su bili i kazamati HVO-a, ostao je poznat po svojoj čovječnosti i širini duha, ne dopuštajući da ga obilježe mržnja i ogorčenost.

Sa Starog mosta prvi put je skočio sa 16 godina, dok je posljednji skok izveo u 63. godini.

Tokom života izveo je više od hiljadu skokova, a posljednji put skočio je 1996. godine sa platforme postavljene na mjestu srušenog Starog mosta.

Njegovo ime ostalo je trajno povezano sa Mostarom, Starim mostom i tradicijom skokova koja je decenijama predstavljala jedan od najprepoznatljivijih simbola grada.