Američki zvaničnik pred Kongresom o BiH: SAD ostaju posvećene Dejtonskom sporazumu

Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Daniel Lawton danas će pred članovima Predstavničkog doma Kongresa SAD-a govoriti o politici Washingtona prema Zapadnom Balkanu, uključujući i odnos prema Bosni i Hercegovini.

Saslušanje će biti održano pred Odborom za vanjsku politiku Predstavničkog doma i Pododborom za Evropu, a unaprijed je objavljeno i pisano svjedočenje koje će Lawton predstaviti kongresmenima.

U dokumentu navodi da Zapadni Balkan ostaje važan region za američke interese te da SAD žele stabilan, miran i prosperitetan prostor koji doprinosi regionalnoj i globalnoj sigurnosti.

Prema njegovim riječima, američka administracija nastoji razvijati odnose s ključnim akterima u regionu kako bi očuvala stabilnost, proširila ekonomsku saradnju i odgovorila na prijetnje koje mogu direktno uticati na Sjedinjene Američke Države.

Lawton se osvrnuo i na poruke američkih zvaničnika iznesene povodom 30. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma, prema kojima je završena era nametanja rješenja izvana i neograničenog finansiranja nejasno definisanih ciljeva.

Naglasio je da Washington očekuje od lokalnih političkih lidera da sami pronalaze rješenja za probleme u svojim zemljama, uz fokus na praktične inicijative i budućnost, umjesto vraćanja starim sukobima i sporovima.

Istovremeno je poručio da takav pristup ne znači povlačenje Sjedinjenih Američkih Država iz regiona. Kako navodi, SAD će ostati aktivne u procesima koji mogu doprinijeti stabilnosti i ostvarivanju zajedničkih interesa, ali neće imati mnogo razumijevanja za političke aktere koji ugrožavaju stabilnost radi vlastitih interesa.

Američka politika prema Zapadnom Balkanu, prema njegovom svjedočenju, zasniva se na tri glavna pravca.

Prvi je očuvanje stabilnosti, drugi jačanje ekonomskih i komercijalnih interesa SAD-a kroz privatne investicije i stvaranje boljeg poslovnog okruženja za američke kompanije, dok je treći saradnja sa partnerima u borbi protiv sigurnosnih prijetnji, uključujući transnacionalni kriminal.

Govoreći o sankcijama, Lawton nije ulazio u pojedinačne slučajeve, ali je poručio da su politički akteri u regionu svjesni instrumenata kojima Washington raspolaže.

SAD o Bosni i Hercegovini

U dijelu svjedočenja posvećenom Bosni i Hercegovini, Lawton je branio politiku administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, uključujući odluku o ukidanju sankcija Miloradu Dodiku, njegovim saradnicima i članovima porodice.

Naveo je da Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, kao i stabilnosti zasnovanoj na Dejtonskom mirovnom sporazumu.

Prema njegovoj ocjeni, američka diplomatija je tokom prethodne godine pomogla u rješavanju dugotrajne političke krize, uz očuvanje pravnog i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine i povlačenje dijela zakonodavstva Republike Srpske koje je ocijenjeno kao antidejtonsko.

Smanjenje političkih tenzija, kako navodi, omogućilo je i napredak na projektu Južne interkonekcije s Hrvatskom, koji bi trebao doprinijeti diverzifikaciji snabdijevanja energijom i većoj energetskoj sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Lawton smatra da bi ovaj projekat mogao otvoriti i dodatne prilike za američke kompanije i doprinijeti ekonomskom rastu.

U svjedočenju se osvrnuo i na predstojeće izbore u Bosni i Hercegovini, uz poruku da je Washington spreman sarađivati s novim vlastima na pitanjima od zajedničkog interesa.

Srbija važna za regionalnu ravnotežu

Govoreći o Srbiji, Lawton je naveo da SAD žele biti njen preferirani partner i tako ograničiti uticaj američkih geopolitičkih protivnika u regionu.

Kao primjer jačanja odnosa naveo je održavanje prvog Strateškog dijaloga SAD-a i Srbije u julu, tokom kojeg je razgovarano o saradnji u oblastima energetike, odbrane, sigurnosti i trgovine.

Prema njegovim riječima, saradnja sa Srbijom ostat će značajna zbog njene uloge u regionalnoj ravnoteži i zaštiti američkih interesa.

U ostatku svjedočenja Lawton pozitivno ocjenjuje politiku administracije Donalda Trumpa prema Albaniji, Crnoj Gori, Kosovu i Sjevernoj Makedoniji.

Na kraju dokumenta poručuje da će američki angažman na Zapadnom Balkanu biti usmjeren na ostvarive ciljeve i mjerljive rezultate, uz podršku lokalno vođenim rješenjima, jačanju ekonomske i sigurnosne saradnje te zaštiti američkih interesa u regionu.