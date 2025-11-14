Danas konferencija PEU BiH povodom 30. godišnjice Dejtonskog sporazuma

Panevropska unija BiH u saradnji s fondacijom Ljudsko bratstvo organizuje međunarodnu konferenciju povodom obilježavanja 30. godišnjice osnivanja Panevropske unije BiH i 30. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma, pod nazivom “Mir kao temelj, evropske integracije kao budućnost Bosne i Hercegovine” koja će biti održana 14. i 15. novembra u Sarajevu.

Konferencija će okupiti više od 160 domaćih i međunarodnih učesnika, uključujući učesnike Daytonskih mirovnih pregovora, predstavnike državnih, entitetskih, kantonalnih i općinskih nivoa vlasti, diplomatskog kora, međunarodnih organizacija i akademske zajednice.

Kako je najavljeno iz Panevropske unije BiH, poseban značaj konferencije čini prisustvo sudionika Daytonskih mirovnih pregovora, među kojima su Ivo Komšić, Ejup Ganić, Miro Lazović, Kasim Trnka, zatim bivši članovi Predsjedništva BiH Mirko Pejanović i Stjepan Kljuić.

Oni će zajedno s domaćim i evropskim liderima raspravljati o položaju Bosne i Hercegovine na njenom evropskom putu i o nasljeđu mira tri desetljeća nakon Daytona.

Kroz četiri tematska panela raspravljat će se o naslijeđu mira, euroatlantskim integracijama, regionalnoj saradnji i perspektivama zapadnog Balkana u zajednici evropske budućnosti.

Završni dio konferencije bit će obilježen usvajanjem Deklaracije Panevropske unije BiH, kojom će se potvrditi posvećenost Bosne i Hercegovine evropskim vrijednostima, miru, dijalogu i demokratskom razvoju, najavili su organizatori.