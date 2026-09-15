Za projekte u Kladnju više od 527 hiljada KM

Projekti u Kladnju bit će podržani sa 527.142,86 KM kroz Program Vlade Tuzlanskog kantona namijenjen finansiranju projekata u nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama.

Prema informacijama koje je objavio ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić, sredstva će biti usmjerena na sanaciju putne infrastrukture na području mjesnih zajednica, kao i na izgradnju objekta svlačionica i službenih prostorija Stadiona Kladanj.

Projekti u Kladnju dio programa vrijednog tri miliona KM

Program Vlade Tuzlanskog kantona ukupno je vrijedan tri miliona KM, a namijenjen je podršci lokalnim zajednicama koje spadaju u kategoriju nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih općina.

Za Kladanj je predviđeno nešto više od 527 hiljada KM, a cilj ulaganja je unapređenje lokalne infrastrukture i poboljšanje uslova života stanovništva.

Dio sredstava bit će uložen u sanaciju putne infrastrukture u mjesnim zajednicama, dok je drugim dijelom planirana izgradnja pratećih sadržaja na Stadionu Kladanj.

Gazdić je u objavi naveo da su ulaganja u putnu i sportsku infrastrukturu važna za ravnomjerniji razvoj lokalnih zajednica i unapređenje uslova života građana.