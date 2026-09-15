Potvrđena optužnica protiv Vojina Mijatovića i još četiri osobe

Vojin Mijatović i još četiri osobe naći će se pred Posebnim odjelom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine nakon što je danas potvrđena optužnica Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH koja ih tereti za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja.

Optužnica protiv federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta Vojina Mijatovića podignuta je u predmetu koji se odnosi na dodjelu gotovo milion KM grant sredstava kompaniji „38X Ventures“ d.o.o. Sarajevo.

Osim Mijatovića, optužnicom su obuhvaćeni Nevzet Sefo, stručni savjetnik u Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, Adis Fajić, pomoćnik ministra u Sektoru za razvoj, Bojan Lazić, direktor kompanije „38X Ventures“ d.o.o. Sarajevo, te Harun Mlivo, izvršni direktor tog pravnog lica. Optuženo je i pravno lice „38X Ventures“.

Prema navodima Federalnog tužilaštva, optuženi su od januara do kraja septembra 2025. godine, na području Sarajeva i Mostara, djelovali po prethodnom dogovoru s ciljem pribavljanja koristi kompaniji „38X Ventures“.

Vojin Mijatović i optužnica zbog dodjele grant sredstava

Predmet se odnosi na Javni konkurs za izbor korisnika dijela grant sredstava tekućih transfera za 2025. godinu, odnosno dodjelu 600.000 američkih dolara, što je u tom trenutku iznosilo 997.363,80 KM.

Sredstva su bila namijenjena za plaćanje licence za održavanje i provođenje međunarodno priznatog akceleratorskog programa Techstars LLC iz Sjedinjenih Američkih Država na području Federacije BiH.

Prema optužnici, prije i tokom provođenja javnog konkursa poduzimane su aktivnosti kojima su konkursni uslovi navodno prilagođavani kompaniji „38X Ventures“.

Tužilaštvo tvrdi da su kriteriji bili postavljeni na način koji je ovom pravnom licu omogućio da ih ispuni kroz formiranje Konzorcija „Techstars Sarajevo“. Time su, prema navodima optužnice, povrijeđena prava drugih zainteresovanih pravnih lica koja su mogla konkurisati za bespovratna sredstva Ministarstva.

Na račun kompanije „38X Ventures“, kao predstavnika i nosioca poslova u ime Konzorcija „Techstars Sarajevo“, uplaćena su grant sredstva u iznosu od najmanje 997.363,80 KM. Tužilaštvo taj iznos u optužnici označava kao pribavljenu imovinsku korist.

Za glavni pretres predloženo je saslušanje 50 svjedoka i pet vještaka, kao i izvođenje približno 350 materijalnih dokaza.

Istraga je provedena u saradnji s Ministarstvom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, čiji su policijski službenici pod nadzorom postupajućeg tužioca provodili dio istražnih aktivnosti, kao i uz saradnju Državne agencije za istrage i zaštitu, SIPA-e.

Ugovor potpisan u aprilu 2025. godine

Tripartitni ugovor o dodjeli poticajnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta „Razvoj start-up ekosistema“ potpisan je 28. aprila 2025. godine u Sarajevu.

Ugovor su potpisali federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović, predstavnica američkog akceleratorskog programa Techstars LLC Katie Smith i predstavnik Konzorcija „Techstars Sarajevo“ Bojan Lazić.

Tada je saopćeno da će Federalno ministarstvo kroz grant shemu osigurati sredstva u protuvrijednosti od 600.000 američkih dolara za uspostavljanje standardiziranog start-up programa i korištenje licence Techstarsa u Federaciji BiH.

Članovi lokalnog konzorcija bili su 38X Ventures d.o.o. Sarajevo, Zendev d.o.o. Mostar i Fondacija za društveno-ekonomski razvoj 787 Sarajevo.

Mijatović je nakon potpisivanja ugovora poručio da BiH i Sarajevo postaju regionalni centar start-up zajednice, dok je tada navedeno da je ugovor zaključen nakon provedenog javnog konkursa Ministarstva za izbor lokalnog partnera.

Upravo se na način provođenja tog javnog konkursa i dodjelu sredstava odnosi potvrđena optužnica. Federalno tužilaštvo tvrdi da su konkursni uslovi prilagođavani kompaniji „38X Ventures“ kako bi kroz Konzorcij „Techstars Sarajevo“ mogla ispuniti uslove i dobiti grant sredstva.

Potvrđivanje optužnice protiv Vojina Mijatovića i ostalih optuženih ne znači da je utvrđena njihova krivica. Svako se smatra nevinim dok se njegova krivica ne utvrdi pravosnažnom sudskom presudom.