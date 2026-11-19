Snažni udari vjetra zahvatili su Bosnu i Hercegovinu, a građanima se savjetuje poseban oprez. Moguća su oštećenja objekata, obaranje stabala i prekidi u snabdijevanju električnom energijom, dok nepovoljni vremenski uslovi mogu otežati i odvijanje saobraćaja.

Bosnu i Hercegovinu u četvrtak su zahvatile nepovoljne vremenske prilike praćene snažnim udarima vjetra i kišom. Meteorološka upozorenja ukazuju na mogućnost materijalne štete, a opasnost od udara vjetra u pojedinim dijelovima zemlje traje do kasnih večernjih sati.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, posebno izraženi udari vjetra očekuju se u regijama Banje Luke, Prijedora i Trebinja. U pojedinim područjima brzina vjetra mogla bi dosezati i 90 kilometara na sat, dok su u regiji Trebinja mogući udari do 100 kilometara na sat.

Moguća oštećenja krovova, obaranje stabala i nestanci struje

Snažni udari vjetra predstavljaju rizik za objekte, drveće i predmete koji se nalaze na otvorenom. Moguće su štete na krovovima i drugim dijelovima građevina, lomljenje grana i obaranje stabala, ali i prekidi u snabdijevanju električnom energijom.

Poseban oprez preporučuje se stanovnicima područja za koja su izdata upozorenja na olujne udare vjetra. Građanima se savjetuje da osiguraju predmete na balkonima i dvorištima te da izbjegavaju boravak u blizini stabala i nestabilnih konstrukcija.

Prema upozorenjima meteoroloških službi, najjači udari vjetra očekuju se u večernjim satima, a nepovoljne vremenske prilike u pojedinim regijama mogu potrajati do ponoći.

Poremećaji u saobraćaju zbog nevremena

Jak vjetar i obilne padavine mogu otežati odvijanje saobraćaja, posebno na otvorenim dionicama puteva i u područjima izloženim snažnim udarima vjetra.

Kiša dodatno povećava rizik u saobraćaju zbog mokrih kolovoza i smanjene vidljivosti, dok je na pojedinim dionicama moguća i pojava odrona.

Nepovoljni vremenski uslovi mogu utjecati i na zračni saobraćaj. Putnicima se savjetuje da prije polaska na aerodrom provjere status svojih letova kod aviokompanija i nadležnih aerodromskih službi.

Građanima se savjetuje oprez do kraja dana

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja na udare vjetra širom zemlje, dok su za pojedine regije prognozirani i obilniji pljuskovi.

U Hercegovini i jugozapadnoj Bosni očekuju se veće količine padavina, zbog čega postoji i mogućnost lokalnog plavljenja.

Građanima se preporučuje da prate zvanična upozorenja nadležnih službi, ograniče boravak na otvorenom tokom najjačih udara vjetra i izbjegavaju nepotrebna putovanja u područjima pogođenim nevremenom.