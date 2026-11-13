Olujni vjetar napravio probleme širom BiH, stižu kiša i snijeg: Prve pahulje moguće i u nižim predjelima

Olujni vjetar u BiH izazvao je probleme u više dijelova zemlje, a fotografije posljedica snažnih udara pristižu iz Trebinja, Bugojna, Karaule i Kotor Varoša. Vremenske prilike tokom poslijepodneva dodatno će se promijeniti, uz obilnije padavine, pad temperatura i mogućnost pojave prvog snijega i u nižim predjelima Bosne.

Prema meteorološkim najavama, vjetar će u drugom dijelu dana postepeno slabiti, ali će istovremeno jačati padavine. U većem dijelu zemlje očekuju se kiša i lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom.

Posebno obilne padavine prognozirane su za dijelove Hercegovine, gdje se tokom poslijepodneva i večeri očekuje intenzivnija kiša.

Snijeg moguć i u nižim predjelima Bosne

S padom temperatura u poslijepodnevnim i večernjim satima kiša će u Bosni, na nadmorskim visinama iznad 500 metara, postepeno prelaziti u susnježicu i snijeg.

U područjima s jačim padavinama prve pahulje mogle bi se prolazno pojaviti i u nizinama sjeverozapadne, centralne i sjeveroistočne Bosne.

To znači da se susnježica ili kratkotrajni snijeg ne mogu isključiti ni u pojedinim nižim predjelima Tuzlanskog kantona, posebno tokom večernjih sati.

Zbog promjene vremenskih prilika vozačima se preporučuje dodatni oprez, naročito na planinskim prevojima i cestama na većim nadmorskim visinama.

Sutra mirnije vrijeme, ali uz niže temperature

Nakon današnjih snažnih udara vjetra i padavina, u subotu se očekuje stabilizacija vremenskih prilika.

Prema prognozi, sutra će biti hladnije, ali znatno mirnije, bez padavina i uz djelimično razvedravanje.

Slabljenje vjetra trebalo bi donijeti povoljnije uslove za kretanje i saobraćaj, dok će niže temperature podsjetiti na približavanje zimskog perioda.