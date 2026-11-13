Milorad Dodik razmatra sina Igora za premijera RS: „Ne želim da bude politički potrošen“

Lider SNSD-a Milorad Dodik potvrdio je da se njegov sin Igor Dodik nalazi među kandidatima za predsjednika nove Vlade Republike Srpske. Iako ga smatra jednim od najperspektivnijih kadrova svoje stranke, Dodik tvrdi da još nije siguran treba li njegov sin u ovom trenutku preuzeti funkciju premijera.

Gostujući u podcastu banjalučkog portala „Provjereno“, Dodik je govorio o izboru novog predsjednika Vlade RS, navodeći da SNSD već ima sužen krug kandidata. Među njima je i Igor Dodik, koji trenutno obavlja funkciju organizacionog sekretara stranke.

„Pošto je on moj sin, da ne ispadne da nešto kočim oko toga. On je dobio najviše glasova pojedinačno. Njemu to nije bilo važno, jer je on organizacioni sekretar stranke za čitavu RS“, izjavio je Dodik.

Govoreći o političkoj budućnosti svog sina, istakao je da Igor posjeduje sposobnosti potrebne za obavljanje visokih funkcija, ali da bi mu izražena emotivnost mogla predstavljati poteškoću, posebno u složenim političkim okolnostima.

„On je nesumnjivo dobro rješenje za budućnost. Ali, u partiji se uvijek čeka pozicioniranje oko imena Milorad Dodik, da vidimo kako i šta“, kazao je lider SNSD-a.

Dodik: Pred nama su teška politička pitanja

Milorad Dodik naveo je da ne želi da njegov sin preuzimanjem premijerske funkcije u trenutnim okolnostima bude politički potrošen.

Prema njegovim riječima, Republiku Srpsku očekuje zahtjevan period, uključujući pitanja koja se odnose na status Bosne i Hercegovine.

„Očigledno da ćemo morati da rješavamo teška pitanja statusa BiH“, rekao je Dodik.

Potvrdio je da će SNSD dati novog predsjednika Vlade Republike Srpske, ali nije otkrio ko je, osim njegovog sina, ostao u najužem izboru.

Konačna odluka o mandataru bit će donesena nakon dodatnih konsultacija unutar stranke.

Dodik je također najavio da će Željko Budimir ostati na poziciji ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske i u budućem sastavu entitetske vlade.