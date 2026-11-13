Topao vjetar usred novembra: Zašto puše i kakvu promjenu vremena najavljuje?

Topao vjetar u novembru, koji je zahvatio dijelove Bosne i Hercegovine, donio je neuobičajeno visoke temperature za ovo doba godine.

Iako se približava zima, snažno južno strujanje uzrokovalo je porast temperature, a meteorolozi za danas najavljuju promjenu vremena, kišu i postepeno zahlađenje.

Riječ je o južnom vjetru, poznatom kao jugo, koji u naše krajeve donosi topliji zrak s područja Sredozemlja. Ovakva pojava karakteristična je za jesen, kada se iznad Evrope smjenjuju hladne i tople zračne mase, a razlike u atmosferskom pritisku pogoduju razvoju snažnijih vjetrova.

Topao vjetar posebno je primjetan tokom noći i ranih jutarnjih sati, kada temperature mogu ostati znatno više od uobičajenih. Dodatno zagrijavanje zraka moguće je i zbog fenskog efekta, meteorološke pojave pri kojoj se zrak zagrijava spuštanjem niz planinske padine.

Izvor: Met Office – Foehn effect

Zašto topao vjetar u novembru često najavljuje zahlađenje?

Južno strujanje najčešće se javlja ispred atmosferskih frontova, koji donose promjenu vremenskih prilika. Zbog toga period neuobičajene topline može biti kratkotrajan, a nakon prolaska fronta dolazi do promjene smjera vjetra i osjetnog pada temperature.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas se u Bosni i Hercegovini očekuje oblačno vrijeme s kišom, uz jače padavine na području Krajine, jugozapadne Bosne i Hercegovine. U prijepodnevnim satima puhat će jako jugo, povremeno s olujnim udarima, dok se od sredine dana očekuje promjena smjera vjetra prema sjeveru.

Temperature će prije podne u većem dijelu zemlje iznositi između 15 i 20 stepeni, nakon čega slijedi zahlađenje. Tokom večeri i noći na subotu u pojedinim područjima Bosne očekuje se prelazak kiše u susnježicu i snijeg.

Za područje Tuzle danas je izdato upozorenje zbog udara vjetra brzine od 40 do 60 kilometara na sat. Građanima se savjetuje oprez prilikom boravka na otvorenom, posebno zbog mogućnosti da vjetar nosi lakše predmete i grane.

U subotu će temperature biti znatno niže, s dnevnim vrijednostima od 2 do 8 stepeni u većem dijelu Bosne, dok se na jugu zemlje očekuje do 13 stepeni.