Vremenska prognoza za 6. oktobar: Sunčano, u Tuzli do 24 stepena

Vremenska prognoza za 6. oktobar donosi pretežno sunčano i ugodno vrijeme u većem dijelu Bosne i Hercegovine, uz malu do umjerenu oblačnost. Jutro će u Bosni biti svježije, dok će dnevne temperature ponovo prelaziti 20 stepeni.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vjetar će biti slab. U Bosni će puhati uglavnom iz istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok se u Hercegovini očekuje jugo.

Najniža jutarnja temperatura zraka u većem dijelu zemlje kretat će se između 2 i 7 stepeni, dok će na jugu biti toplije, od 11 do 15 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom će iznositi između 20 i 26 stepeni, a na jugu zemlje može dostići 28 stepeni.

Vremenska prognoza za 6. oktobar u Tuzli i TK

U Tuzli se danas očekuje vedro vrijeme, uz jutarnju temperaturu od oko 7 do 8 stepeni. Tokom dana temperatura će rasti do približno 24 stepena. Za Kladanj FHMZ prognozira vedro jutro uz oko 8 stepeni, dok bi najviša dnevna temperatura trebala biti oko 21 stepen.

Prema podacima FHMZ-a, vremenska prognoza za 6. oktobar pokazuje da će veći dio sjeveroistočne Bosne imati stabilno vrijeme bez značajnijih padavina. U Brčkom se očekuje vedro vrijeme uz dnevnu temperaturu do 26 stepeni, dok će u Tuzli ostati nešto svježije, ali i dalje iznad prosjeka za svježa oktobarska jutra.

U Sarajevu će biti pretežno sunčano. Jutarnja temperatura iznosit će oko 5 stepeni, dok će se tokom dana kretati oko 22 do 24 stepena.