Vremensko upozorenje za BiH izdato je danas zbog jakog vjetra i obilnih padavina koje će zahvatiti veći dio zemlje. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, udari juga dostizat će brzinu do 60 kilometara na sat, dok se u pojedinim dijelovima Hercegovine očekuje i do 70 litara kiše po kvadratnom metru.

Upozorenje zbog jakog vjetra od 12 sati do kraja dana odnosi se na regije Mostar, Livno, Sarajevo, Foča i Trebinje, gdje se očekuju udari brzine od 40 do 60 kilometara na sat.

Na području Tuzle upozorenje je na snazi tokom cijelog dana, uz očekivane udare vjetra od 40 kilometara na sat i više. Na jugu banjalučke regije vjetar bi mogao dostizati brzinu od 40 do 50 kilometara na sat.

U Hercegovini moguće i do 70 litara kiše

Najobilnije padavine očekuju se na području Hercegovine, gdje je zbog kiše upozorenje na snazi tokom cijelog dana.

U mostarskoj regiji prognozira se između 30 i 60 litara kiše po kvadratnom metru, dok bi na krajnjem sjeveru i sjeverozapadu ove regije lokalno moglo pasti i do 70 litara.

Na području Foče i Trebinja očekuje se od 30 do 50 litara kiše, ponegdje i više, dok je za livanjsku regiju prognozirano između 20 i 40 litara po kvadratnom metru.

Federalni hidrometeorološki zavod upozorava na mogućnost lokalnog plavljenja imovine, otežanog odvijanja saobraćaja zbog vode na kolovozima i smanjene vidljivosti, kao i opasnost od predmeta koje mogu nositi snažni udari vjetra.

Tokom noći kiša prelazi u snijeg

Prema prognozi BH Meteo, glavnina padavina očekuje se tokom noći na ponedjeljak, kada će kiša i lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom, zahvatiti veći dio Bosne i Hercegovine.

Osim Hercegovine, obilnije padavine moguće su i u dijelovima jugozapadne i sjeverne Bosne.

S prodorom hladnijeg zraka kiša će u višim područjima postepeno prelaziti u susnježicu i snijeg, uz mogućnost formiranja tanjeg snježnog pokrivača.

Manje količine snijega moguće su i u pojedinim nižim predjelima Krajine te sjeverne i centralne Bosne.

Vremensko upozorenje za BiH: Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana?

Danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a kiša će se tokom drugog dijela dana postepeno širiti sa zapada zemlje.

Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 8 i 14 stepeni, dok će na jugu dostizati 16 stepeni Celzijusa.

U ponedjeljak poslijepodne očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje, a tokom noći na utorak temperature će se znatno spustiti, uz pojavu mraza.

Utorak bi trebao donijeti više sunčanih perioda, ali se već od srijede očekuje nova promjena vremena.

Prema prognozi BH Meteo, novi ciklon donijet će naoblačenje, padavine i zahlađenje, a snijeg bi se sredinom sedmice mogao pojaviti i u nižim predjelima Bosne i Hercegovine.