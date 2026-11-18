Vremenska prognoza za Tuzlu i Tuzlanski kanton danas, u srijedu, 18. novembra, donosi promjenjivo oblačno vrijeme s povremenom kišom, ali i relativno visoke temperature za ovo doba godine.

Prema meteorološkim prognozama, u Tuzli će najviša dnevna temperatura iznositi oko 18 stepeni, dok je za regiju na snazi žuto upozorenje zbog jakih udara vjetra.

Jutros je u Tuzli zabilježeno oko 11 stepeni uz slabu kišu. Tokom prijepodneva očekuje se postepeni porast temperature, a najtopliji dio dana bit će oko podneva, kada bi temperatura mogla dostići 18 stepeni.

U poslijepodnevnim satima očekuje se više oblaka, uz mogućnost povremenih padavina. Prema večeri slijedi smanjenje oblačnosti, dok će temperatura postepeno opadati i u kasnim večernjim satima iznositi oko devet do 11 stepeni.

Vremenska prognoza za Tuzlu i TK: Žuto upozorenje zbog vjetra

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje za regiju Tuzla zbog pojačanog južnog i jugozapadnog vjetra. Očekuju se udari brzine od 40 do 60 kilometara na sat, a upozorenje je na snazi do 15 sati.

Jak vjetar mogao bi otežavati aktivnosti na otvorenom, posebno na izloženim područjima. Građanima se savjetuje oprez zbog mogućnosti da vjetar nosi lakše predmete i grane.

Promjenjivo vrijeme očekuje se i u ostalim dijelovima Tuzlanskog kantona, uz lokalne razlike u količini padavina i temperaturama. Tokom dana bit će razdoblja bez kiše, dok su poslijepodne ponovo mogući pljuskovi.

Prema prognozi za Tuzlu, vjerovatnoća dnevnih padavina iznosi oko 89 posto, a najviša temperatura očekuje se u periodu od 11 do 14 sati.