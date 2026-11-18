Tuzla servis – Vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle je uredno, kao i isporuka toplotne energije, potvrđeno je iz nadležnih službi.

Prema podacima iz MUP-a Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen je tri puta, evidentirana su tri krivična djela, dok se na području Tuzle dogodilo 10 saobraćajnih nezgoda.

Služba hitne medicinske pomoći u protekla 24 sata pružila je 235 zdravstvenih usluga, a Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla intervenisala je pet puta.

U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je devet beba, pet dječaka i četiri djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođene su još tri bebe, dvije djevojčice i jedan dječak.

Odvoz komunalnog otpada odvija se prema utvrđenom rasporedu, dok Operativni centar Civilne zaštite Tuzla u protekla 24 sata nije zabilježio intervencije u oblasti zaštite ljudi i materijalnih dobara.

Građani koji žele darovati krv to mogu učiniti svakog radnog dana u Poliklinici za transfuziologiju UKC-a Tuzla, u periodu od 8 do 15 sati.