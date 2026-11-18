Predsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković oglasio se nakon pobjede Zmajeva nad Rumunijom rezultatom 2:1 u Zenici, poručivši da je 2026. godina najuspješnija u historiji bh. reprezentacije.

Zmajevi su do trijumfa na stadionu Bilino polje stigli nakon preokreta u susretu šestog kola grupe B4 Lige nacija, čime su na najbolji način zaključili ovogodišnje nastupe.

Zeljković smatra da ostvareni rezultati nisu slučajnost, već potvrda dobrog rada i jasno postavljene strategije unutar Saveza. Istakao je da su vizija, odgovorno rukovođenje i zalaganje svih struktura stvorili pretpostavke za napredak bh. nogometa.

Dodao je kako su igrači još jednom dokazali da uspjeh ostvaren u baražu, kao i kvalitetne partije na Svjetskom prvenstvu, nisu bili rezultat slučajnosti.

Predsjednik NS BiH uputio je čestitke selektoru, direktoru reprezentacije, stručnom štabu i fudbalerima. Naveo je i da je zadovoljan što je, kako kaže, u pravom trenutku pružio povjerenje ljudima koji su dobili priliku realizirati zajednički plan.

Kao naredni veliki izazov i cilj bh. reprezentacije Zeljković je izdvojio plasman na Evropsko prvenstvo.