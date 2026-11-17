Prvih 45 minuta donijelo je izjednačenu borbu, uz nešto veći posjed lopte reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja je kontrolisala loptu tokom 58 posto vremena.

Zmajevi su u prvom dijelu uputili pet udaraca prema golu Rumunije, od čega tri u okvir, dok su gosti imali sedam pokušaja, također tri u okvir gola.

Obje reprezentacije izvele su po dva kornera, a statistika pokazuje da je bh. tim imao nešto kvalitetnije prilike za postizanje pogotka.

Bez obzira na konačan ishod večerašnjeg susreta, Bosna i Hercegovina već je osigurala drugo mjesto u grupi i nastup u baražu za plasman u elitnu A diviziju Lige nacija.

U nastavku utakmice Zmajevi će pokušati doći do pobjede pred domaćim navijačima.