Početni sastav BiH za večerašnju utakmicu protiv Rumunije u posljednjem kolu Lige nacija odredio je selektor Sergej Barbarez. Susret se igra na stadionu Bilino polje u Zenici, s početkom u 20:45 sati.

Od prve minute na teren će istrčati Zlomislić, Memić, Muharemović, Smajlović, Dedić, Tahirović, Bašić, Mahmić, Alajbegović, Bajraktarević i Lukić.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u posljednju utakmicu grupne faze ulazi bez rezultatskog pritiska kada je riječ o plasmanu na tabeli, s obzirom na to da je već osigurala drugo mjesto i nastup u baražu za ulazak u elitnu A diviziju Lige nacija.

Ipak, izabranici Sergeja Barbareza imaju priliku da pred domaćim navijačima pobjedom zaključe ovogodišnji ciklus takmičenja.

Početni sastav BiH čini kombinacija mladih reprezentativaca i igrača koji su tokom prethodnih utakmica imali značajnu minutažu.