Strani radnici u FBiH od 12. novembra više ne mogu dobiti radnu dozvolu samo na osnovu certifikata o stručnoj osposobljenosti, čak ni kada je taj dokument prethodno priznat u Bosni i Hercegovini.

Nova pravila zahtijevaju odgovarajuću diplomu ili drugu školsku javnu ispravu, uz dokaz o priznavanju inostrane obrazovne kvalifikacije.

Na promjene je danas upozorilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, nakon stupanja na snagu novog Pravilnika o postupku i proceduri izdavanja radne dozvole. Dokument je donio federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, a objavljen je u Službenim novinama Federacije BiH, broj 88/26.

Promjena se posebno odnosi na strane državljane koji su do sada dokazivali stručnu osposobljenost certifikatima za obavljanje određenih poslova, poput kuhara, pekara i drugih zanimanja.

Strani radnici u FBiH moraju imati priznatu obrazovnu kvalifikaciju

Prema novom pravilniku, za izdavanje radne dozvole potrebno je dostaviti diplomu ili drugi odgovarajući dokaz o završenom osnovnom, srednjem ili visokom obrazovanju.

Dokumentacija mora imati status školske javne isprave, biti prevedena na jedan od službenih jezika u Federaciji BiH i sadržavati dokaz nadležnog organa o priznavanju inostrane kvalifikacije.

To znači da certifikati o stručnoj osposobljenosti, čak i kada postoji rješenje o njihovom priznavanju, više nisu dovoljna osnova za izdavanje radne dozvole.

Za priznavanje diploma osnovnog i srednjeg obrazovanja nadležna su kantonalna ministarstva obrazovanja, dok priznavanje visokoškolskih kvalifikacija provode nadležne visokoškolske ustanove.

Ministarstvo upozorava na nepotrebne troškove od 35 KM

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke pozvalo je poslodavce, strane radnike i njihove punomoćnike da ne podnose nove zahtjeve za priznavanje certifikata ukoliko im je taj dokument potreban isključivo za dobijanje radne dozvole.

Na taj način mogu izbjeći postupke koji više ne mogu poslužiti navedenoj svrsi, kao i plaćanje administrativne takse od 35 KM.

Osobe koje su zahtjev već predale, ali postupak još nije završen, trebaju se izjasniti žele li nastaviti postupak ili odustati od njega.

U slučaju odustajanja moguće je zatražiti povrat uplaćene takse, uz odgovarajući zahtjev i dokaz o uplati.

Za one koji odluče nastaviti postupak Ministarstvo zadržava mogućnost dodatne provjere vjerodostojnosti dostavljenih certifikata, uključujući kontaktiranje institucija koje su ih izdale.

Prednost pri zapošljavanju imaju domaći radnici

Novi pravilnik uređuje i postupak provjere dostupnosti radne snage na domaćem tržištu rada.

Prije izdavanja dozvole nadležna kantonalna služba za zapošljavanje provjerava postoje li na evidenciji nezaposlenih osobe koje ispunjavaju uslove za radno mjesto koje poslodavac želi popuniti stranim radnikom.

Ako takva osoba postoji i prihvata ponuđeno zaposlenje, radna dozvola stranom državljaninu ne može biti izdata na toj osnovi.

Ukoliko domaći kandidati odbiju ponuđeni posao, nadležna služba može nastaviti postupak izdavanja dozvole stranom radniku.

Izuzetak od ove provjere predviđen je za zanimanja koja su proglašena deficitarnim, kao i druge zakonom propisane kategorije. Međutim, to ne znači oslobađanje od obaveze dostavljanja potrebne dokumentacije.

Rok za izdavanje radne dozvole najviše 30 dana

Poslodavac uz zahtjev za izdavanje radne dozvole mora dostaviti dokumentaciju o strancu i vlastitom poslovanju.

Osim diplome i dokaza o njenom priznavanju, potrebni su pasoš stranog državljanina, dokaz o registraciji poslodavca, potvrda banke o statusu računa, opis radnog mjesta i obrazloženje potrebe za zapošljavanjem stranog radnika.

Potrebno je dostaviti i dokaz Porezne uprave o izmirenim porezima i doprinosima za zaposlenike.

Nadležna služba provjeru domaćih kandidata obavlja u roku od pet dana ako na evidenciji nema osoba koje ispunjavaju tražene uslove, odnosno deset dana ako takvi kandidati postoje.

Nakon završetka provjere slijedi postupanje Federalnog zavoda za zapošljavanje, a konačno rješenje o radnoj dozvoli mora biti doneseno najkasnije 30 dana od podnošenja potpunog zahtjeva.

Radna dozvola može važiti najduže godinu dana. Zahtjev za produženje podnosi se najranije 60, a najkasnije 30 dana prije njenog isteka.

Šta je s ranije podnesenim zahtjevima?

Za poslodavce i strane radnike koji su postupak izdavanja ili produženja radne dozvole pokrenuli prije 12. novembra predviđena su prijelazna pravila.

Postupci koji do tog datuma nisu završeni bit će okončani prema propisima koji su važili u trenutku podnošenja zahtjeva.

Novim pravilnikom pojednostavljeni su i pojedini administrativni postupci, a Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo obavijestila je poslodavce da više nisu obavezni plaćati administrativne troškove izdavanja radnih dozvola.

Zahtjevi se podnose nadležnim kantonalnim službama za zapošljavanje na propisanim obrascima, dostupnim na njihovim internetskim stranicama i stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje.