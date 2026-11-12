Vlasti RS odbile objaviti ugovor s Trumpovim saradnicima: Milioni dolara za lobiranje

Lobistički ugovori Republike Srpske ponovo su u fokusu javnosti nakon što je Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju RS odbilo dostaviti Transparency Internationalu u BiH ugovor o angažovanju dvojice saradnika američkog predsjednika Donalda Trumpa. Riječ je o Chrisu LaCiviti i Jamesu Blairu, koji su, prema ranijem pisanju New York Timesa, dobili po nekoliko stotina hiljada dolara za savjetodavne usluge povezane s izborima u Bosni i Hercegovini.

Transparency International u BiH (TI BiH) zatražio je dokumentaciju kako bi utvrdio koje su usluge plaćene javnim novcem i jesu li sredstva namijenjena predstavljanju interesa Republike Srpske korištena i za političke aktivnosti.

U odgovoru koji potpisuje ministar Zlatan Klokić, Ministarstvo nije dostavilo traženi ugovor niti podatke o njegovoj vrijednosti. Kao razlog navedena je povjerljivost informacija i potreba za posebnim režimom pristupa tajnim podacima.

Iz TI BiH smatraju da takvo obrazloženje nije dovoljno, jer Ministarstvo nije navelo konkretne zakonske odredbe na kojima zasniva odbijanje zahtjeva, niti je jasno obrazložilo kakvu bi štetu objavljivanje ugovora moglo izazvati.

Za lobističke ugovore RS ugovoreno najmanje 9,37 miliona dolara

Prema analizi Transparency Internationala, dokumentacija dostupna u američkom registru stranih agenata (FARA) pokazuje da su za osam pregledanih glavnih lobističkih aranžmana tokom 2025. i 2026. godine ugovorene osnovne naknade u ukupnom iznosu od 9,37 miliona dolara.

Međutim, taj iznos ne predstavlja ukupno isplaćeni novac. Dio ugovora odnosi se na različite vremenske periode, pojedine naknade nisu javno dostupne, a ugovoreni iznosi ne moraju značiti da su sve isplate i realizovane.

Među najznačajnijim aranžmanima nalazi se ugovor s kanadskom kompanijom Dickens & Madson, potpisan u septembru 2025. godine, čija je ukupna vrijednost s dva dodatka dostigla četiri miliona dolara.

Ugovorom je, između ostalog, bilo predviđeno lobiranje za nezavisnost Republike Srpske, ukidanje američkih sankcija Miloradu Dodiku, članovima njegove porodice i povezanim osobama, kao i osporavanje međunarodnih odluka koje se odnose na ovaj entitet.

Prema podacima iz dokumentacije koju je razmatrao Ustavni sud BiH, kompaniji su do oktobra 2025. godine isplaćena tri miliona dolara, dok za preostali milion nema potvrde o realizovanoj uplati.

Ustavni sud BiH ranije zabranio finansiranje spornog lobiranja

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u septembru ove godine donio je odluku kojom je zabranio isplate iz budžeta Republike Srpske povezane s ugovorom kompanije Dickens & Madson.

Zabrana se odnosi i na druge lobističke aktivnosti čiji su ciljevi suprotni Ustavu Bosne i Hercegovine, odlukama Ustavnog suda i državnih institucija.

Upravo zbog te odluke Transparency International postavlja pitanje jesu li institucije RS nastavile finansirati aktivnosti koje su obuhvaćene sudskom zabranom.

Posebnu pažnju izazvalo je i prisustvo američkih konsultanata na predizbornom skupu SNSD-a. TI BiH smatra da je potrebno utvrditi jesu li angažmani plaćeni budžetskim sredstvima uključivali i usluge povezane sa stranačkom kampanjom.

Samo prisustvo konsultanata na političkom skupu ne dokazuje da je njihovo učešće finansirano javnim novcem, ali iz TI BiH naglašavaju da bi objavljivanje ugovora i izvještaja o izvršenim uslugama omogućilo provjeru tih okolnosti.

U ugovorima spomenuti i prirodni resursi Republike Srpske

Analiza obuhvata i ugovor Ministarstva RS s kompanijom Zell & Associates za 2026. godinu.

Prema dostupnoj dokumentaciji, među ciljevima tog angažmana nalaze se preispitivanje određenih odredbi Dejtonskog mirovnog sporazuma, zagovaranje zatvaranja Ureda visokog predstavnika i izmjene međunarodnog političkog okvira u Bosni i Hercegovini.

Ugovor predviđa i jačanje ekonomskih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, uključujući mogućnosti zajedničkog istraživanja mineralnih sirovina, posebno rijetkih minerala.

Dokument ne predstavlja ugovor o dodjeli koncesije niti potvrđuje postojanje konkretnog investicijskog projekta, ali otvara pitanje pod kojim uslovima bi se o prirodnim resursima moglo pregovarati.

Transparency International upozorava da bez javno dostupnih ugovora i podataka o izvršenim plaćanjima nije moguće precizno utvrditi koliko je novca izdvojeno za institucionalno predstavljanje Republike Srpske, a koliko za aktivnosti povezane s političkim interesima pojedinaca.

Od nadležnih institucija traži se transparentno prikazivanje ugovorenih obaveza, izvršenih uplata i stvarno pruženih usluga, kako bi javnost mogla provjeriti način trošenja budžetskih sredstava.