Juniori BiH ubjedljivi protiv San Marina: Šunjić i Dragović postigli po dva gola

Juniori BiH pobjedom su otvorili kvalifikacioni turnir za Evropsko prvenstvo 2027. godine, savladavši danas reprezentaciju San Marina rezultatom 4:1. Izabranici selektora Damira Obada osvojili su prva tri boda u grupi B2 Lige B, a po dva pogotka postigli su Ante Šunjić i Eldar Dragović.

Bosanskohercegovačka U19 reprezentacija povela je u 27. minuti pogotkom Šunjića, čime je postavljen rezultat prvog poluvremena.

U nastavku susreta Dragović je u 53. minuti povećao prednost na 2:0, ali je domaća selekcija šest minuta kasnije smanjila zaostatak golom Giacoma Grandonija.

Šunjić je svojim drugim pogotkom u 73. minuti vratio dva gola prednosti Bosni i Hercegovini, dok je Dragović u 88. minuti postavio konačnih 4:1.

Juniori BiH u subotu protiv Gruzije

U drugoj utakmici grupe B2 Danska je savladala Gruziju rezultatom 5:2, pa nakon prvog kola Danska i Bosna i Hercegovina imaju po tri boda, dok su San Marino i Gruzija bez bodova.

Naredni izazov bh. juniore očekuje u subotu, 14. novembra, kada će od 11 sati igrati protiv Gruzije.

Istog dana, od 16:30 sati, sastaju se Danska i San Marino.

Pobjedom protiv Gruzije juniori BiH napravili bi važan korak prema uspješnom završetku kvalifikacionog turnira, dok bi im novi bodovi donijeli povoljniju poziciju pred nastavak takmičenja.