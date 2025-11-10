Košarkašice BiH u srijedu protiv Izraela otvaraju kvalifikacije za Eurobasket 2027

Seniorska ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u srijedu, 12. novembra, susretom protiv selekcije Izraela započinje kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2027. godine.

Najbolje bh. košarkašice nalaze se u grupi A, zajedno sa selekcijama Izraela, Luksemburga i Republike Irske. U drugu fazu kvalifikacija plasirat će se dvije prvoplasirane reprezentacije iz svake grupe i tri najbolje trećeplasirane ekipe.

Selektor reprezentacije Emir Halimić izjavio je nakon jutrošnjeg treninga da je pred mladim timom Bosne i Hercegovine niz izazova, ali i veliko motivacijsko poglavlje.

„Mislim da smo na dobrom putu. Spremamo jednu mladu ekipu za budućnost i vjerujem da ćemo protiv Izraela dati maksimum i ostvariti pobjedu. Iako smo podmlađeni, imamo nekoliko iskusnih igračica koje igraju na visokom nivou i koje ovom timu mogu puno donijeti“, kazao je Halimić.

Dodao je da će bolju sliku o snazi protivnika imati nakon prvog kola kvalifikacija, ali da je najvažnije da mlade igračice kroz ove mečeve steknu samopouzdanje i iskustvo.

Naturalizovana reprezentativka BiH Kamiah Smalls istaknula je da ekipa ima potencijal i kvalitet da parira svakom protivniku, ukoliko energiju s treninga prenese na teren.

„Vjerujem u ovaj tim i u ono što gradimo. Ako zadržimo fokus i timski duh, možemo igrati protiv bilo koga“, poručila je Smalls.

Bh. reprezentativke će nakon duela s Izraelom odigrati i mečeve protiv Luksemburga i Republike Irske, koji će odrediti dalji tok kvalifikacija za Eurobasket 2027.