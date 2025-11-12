Kvalifikacije za Eurobasket: Košarkašice BiH večeras protiv Izraela

Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nastup u kvalifikacijama za Eurobasket 2027 otvara večerašnjom utakmicom protiv selekcije Izraela u sarajevskoj Zetri.

Selektor Emir Halimić za susret prvog kola grupe A odredio je sljedeći tim: Dragana Domuzin (kapiten), Kamiah Smalls, Azra Nikšić, Tea Perić, Ajla Hidić, Danijela Mitrović, Anđela Šipka, Ajla Selimović, Jana Guska, Anđela Bekić, Valentina Došić i Ena Šehović.

– Mislim da smo na dobrom putu, spremamo jednu mladu ekipu za nadolazeće izazove. Vjerujem da ćemo protiv Izraela dati maksimum i probati pobijediti. Iako je ovo mlada ekipa, imamo nekoliko iskusnih igračica koje igraju na najvišem nivou i koje ovom timu mnogu puno dati – kaže Halimić.

Utakmica BiH – Izrael počinje u 18 sati, igra se bez prisustva publike. Osiguran je direktan TV prijenos na kanalu Arena Sport 1.