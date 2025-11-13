Zmajice poražene u Zetri nakon velike borbe

Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u Zetri poražena od selekcije Izraela u utakmici prvog kola kvalifikacija za Eurobasket 2027.

Zmajice su odlično otvorile susret i prvu četvrtinu riješile u svoju korist rezultatom 26:19. Ritam su održale i u drugoj dionici, te u 14. minuti stigle do prednosti od 42:31. Prvo poluvrijeme završile su vodstvom 53:44.

Početak drugog dijela donio je preokret. Izrael je napravio seriju 10:0 i došao do vodstva 54:53. Uslijedila je izmjena koševa, a treća četvrtina okončana je prednošću reprezentacije BiH od 74:71.

U posljednjoj dionici vodila se neizvjesna borba, ali je Izrael u finišu imao više koncentracije i slavio trijumf rezultatom 98:91.

Reprezentaciju BiH predvodile su Dragana Domuzin sa 25 poena, Anđela Šipka sa 19, Kamiah Smalls sa 18 te Ajla Selimović i Valentina Došić sa 12, odnosno 10 poena. Najefikasnija u ekipi Izraela bila je Alyssa Baron sa 27 postignutih poena.

Zmajice 15. novembra u subotu, igraju sljedeći meč kvalifikacija, i to u gostima protiv Irske u Dublinu.