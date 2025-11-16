Ženska košarkaška reprezentacija BiH poražena od Irske

Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je poraz u Dublinu, gdje je selekcija Republike Irske slavila u meču drugog kola kvalifikacija za Eurobasket 2027. Domaći tim je od starta imao bolji ritam i prvu četvrtinu završio vodstvom 27:15.

U drugoj dionici Zmajice su zaigrale sigurnije, uspjele su smanjiti zaostatak i na odmor se otišlo rezultatom 40:36 u korist Irske. Ipak, treća četvrtina donijela je veliki pad u igri našeg tima. Irkinje su potpuno preuzele kontrolu nad utakmicom, povećale prednost i u posljednju dionicu ušle s velikih 69:51.

Do kraja meča domaća reprezentacija je zadržala ubjedljivu razliku i slavila s 94:67. Najefikasnije u dresu BiH bile su Kamiah Smalls sa 24 poena i Dragana Domuzin sa 20, dok je kod Irske najbolja bila Hazel Finn sa 16 poena.

Zmajice za dva dana nastavljaju kvalifikacije utakmicom trećeg kola protiv Luksemburga.

