Zmajice večeras protiv Luksemburga za kraj kvalifikacija

Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine (Zmajice) večeras u Zenici igra posljednji meč kvalifikacija za Eurobasket 2027 protiv selekcije Luksemburga, čime zatvara nastup u ovom ciklusu.

Utakmica se igra u Gradskoj areni „Husejin Smajlović“ s početkom u 20 sati, a Zmajice će pokušati izbjeći da kvalifikacije završe bez ijedne pobjede.

Bh. košarkašice nalaze se u teškoj seriji rezultata, s obzirom na to da su bez pobjede još od februara 2022. godine, odnosno već više od 20 utakmica.

U prethodnom kolu Zmajice su bile blizu trijumfa protiv Irske, ali su poražene rezultatom 81:78, čime je nastavljen niz neuspjeha u kvalifikacijama.

Ni protiv večerašnjeg protivnika situacija nije ohrabrujuća, jer je Luksemburg slavio u prvom međusobnom susretu rezultatom 75:39, a u dosadašnjim duelima ima maksimalan učinak protiv BiH.

Ipak, iz reprezentacije poručuju da atmosfera u ekipi nije narušena i da će pokušati popraviti utisak na kraju kvalifikacija. Reprezentativka Ajla Selimović istakla je da su igračice svjesne grešaka iz prethodnih utakmica, ali i da žele dati maksimum pred domaćom publikom.

U istoj grupi Izrael je već osigurao prvo mjesto, dok Luksemburg drži drugu poziciju i ima osiguran nastavak takmičenja bez obzira na ishod večerašnjeg susreta.

Ulaz na utakmicu je slobodan, a iz tabora reprezentacije upućen je poziv navijačima da dođu u Zenicu i pruže podršku u posljednjem meču kvalifikacija.