Internacionalni teatarski susreti u Brčkom: Osam predstava u borbi za festivalske nagrade

Internacionalni teatarski susreti u Brčkom počinju u četvrtak, 19. novembra, a tokom devet festivalskih dana publika će imati priliku pogledati osam predstava pozorišta iz Bosne i Hercegovine i regije. Ovogodišnje, 43. izdanje festivala održava se pod motom „Sila i moć, svijet bez smisla“, a takmičarski program odabrao je akademski glumac i profesor Vlado Kerošević.

Festival će trajati do 27. novembra, a publici donosi djela svjetske književne klasike, južnoslavenske dramske tradicije i savremenih autora. Među piscima čija će djela biti izvedena nalaze se William Shakespeare, Fjodor Mihajlovič Dostojevski, Ivo Andrić, Elfriede Jelinek, Ljubomir Simović i Mate Matišić.

Selektor Vlado Kerošević istakao je da je prilikom oblikovanja ovogodišnjeg programa pregledao više od 30 predstava iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, vodeći računa o kvalitetu dramskog teksta, rediteljskom pristupu, glumačkoj izvedbi i raznovrsnosti repertoara.

„Glavne odrednice bile su mi kvalitet, raznovrsnost i stilsko-žanrovska utemeljenost“, naveo je Kerošević u obrazloženju svoje selekcije.

Osam predstava na Internacionalnim teatarskim susretima u Brčkom

Takmičarski program obuhvata osam predstava koje donose različite umjetničke pristupe i teme povezane sa savremenim društvenim odnosima.

Narodno pozorište Republike Srpske iz Banje Luke predstavit će se komadom „Martin udio“, autorice Sanje Savić Milosavljević, u režiji Nikole Bundala. Nikšićko pozorište iz Crne Gore nastupit će s predstavom „Bele noći“, nastalom prema djelu Fjodora Mihajloviča Dostojevskog, u režiji Ane Đorđević.

Hrvatsko narodno kazalište Varaždin donosi Shakespeareovu tragediju „Kralj Lear“, koju je režirao Ivan Plazibat, dok će Bosansko narodno pozorište Zenica izvesti predstavu „Mala“, autorica Emine Omerović, Emine Kovačević Podgorčević i Nedžme Čizmo, u režiji Lajle Kaikčije.

Publika će imati priliku pogledati i „Putujuće kazalište Šopalović“ Ljubomira Simovića, u režiji Aleksandra Popovskog i produkciji Satiričkog kazališta „Kerempuh“ iz Zagreba.

Kruševačko pozorište iz Srbije učestvuje s predstavom „Ljubav u cirkusu“, nastalom prema djelu Ive Andrića, u režiji Nebojše Bradića.

Kamerni teatar 55 iz Sarajeva predstavit će „Ljubavnice“ austrijske književnice i nobelovke Elfriede Jelinek, u režiji Jovane Tomić, dok će Narodno pozorište Sombor izvesti „Moje tužne monstrume“ Mate Matišića, u režiji Ivana Vanje Alača.

Vlado Kerošević: Predstave otvaraju pitanja savremenog društva

Obrazlažući odabir, Kerošević je naglasio da ovogodišnji repertoar povezuje različite književne epohe, ali i teme koje se odnose na vrijeme u kojem živimo.

Prema njegovim riječima, predstave odabrane za takmičarsku konkurenciju kroz dijalog s publikom otvaraju pitanja moći, društvenih odnosa i položaja pojedinca u savremenom svijetu.

Selektor je posebno izdvojio činjenicu da će se prvi put na Susretima naći Shakespeareovo djelo, kao i da ovogodišnji program obuhvata tekstove dvoje dobitnika Nobelove nagrade za književnost, Ive Andrića i Elfriede Jelinek.

Značajan prostor dobili su i savremeni bosanskohercegovački dramski autori, čija djela obrađuju aktuelne društvene teme.

Za završnu festivalsku večer Kerošević je predložio muzičko-scenski program „Između nota života“, u koprodukciji Teatra „Fort Forno“ iz Bala i „Premijere“ iz Zagreba. Autori programa su Sandra Bagarić i Darko Domitrović, a režiju potpisuje Robert Raponja.

Ulaznice za teatarske susrete u Brčkom po cijeni od pet KM

Internacionalni teatarski susreti u Brčkom održavaju se od 19. do 27. novembra, a prodaja ulaznica počinje u ponedjeljak, 16. novembra.

Prema informacijama organizatora, cijena pojedinačne ulaznice iznosi pet KM, a posjetioci ih mogu kupiti na biletarnici Doma kulture u Brčkom, svakog dana tokom prodaje od 9 do 19 sati.

Ovogodišnje izdanje nastavlja tradiciju festivala koji već decenijama okuplja pozorišne umjetnike, reditelje, dramaturge i publiku iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja.