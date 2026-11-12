Literarni konkurs za učenike iz cijele BiH: Nagrade do 150 KM

Literarni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola iz cijele Bosne i Hercegovine raspisala je JU Specijalna biblioteka „Behram-beg“ u Tuzli, povodom obilježavanja 400 godina naslijeđa Behram-bega. Učenici imaju priliku pokazati svoje književno stvaralaštvo i osvojiti novčane nagrade, a rok za dostavljanje radova je 2. decembar 2026. godine.

Konkurs je organizovan u okviru manifestacije „Dani evropskog naslijeđa 2026“, koja je ove godine posvećena četiri stoljeća Behram-begovog naslijeđa.

Pravo učešća imaju svi učenici osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini, a za dvije kategorije određene su različite teme.

Učenici osnovnih škola pisat će na temu „Dobrota nikad ne išćezava!“, dok je za srednjoškolce predviđena tema „Za ovu zemlju vrijedi živjeti!“.

Literarni konkurs za učenike: Kolike su novčane nagrade?

Stručna komisija izabrat će po tri najbolja prozna rada u obje kategorije.

Autori prvoplasiranih radova osvojit će po 150 KM, drugoplasiranima pripada po 100 KM, dok je za treće mjesto predviđena nagrada od 50 KM.

To znači da će za učenike osnovnih i srednjih škola biti dodijeljeno ukupno šest novčanih nagrada, u ukupnoj vrijednosti od 600 KM.

Kako prijaviti rad na konkurs?

Učesnici radove trebaju dostaviti najkasnije do 2. decembra na e-mail adresu [email protected], uz naznaku da je riječ o prijavi na literarni konkurs.

Radovi moraju biti potpisani šifrom, a ne imenom autora. Dokument koji se šalje također mora biti imenovan šifrom, a ne naslovom rada.

Uz prijavu je potrebno dostaviti i rješenje šifre s ličnim podacima učenika, uključujući ime i prezime, adresu, razred, naziv škole, kontakt telefon i e-mail adresu.

Iz Biblioteke naglašavaju da radovi mogu imati najviše šest kartica teksta, pri čemu jedna kartica iznosi 1.500 znakova. Ukupna dužina rada, prema tome, ne smije prelaziti 9.000 znakova.

Na konkurs se mogu prijaviti isključivo radovi koji ranije nisu objavljivani.

Rezultati će biti objavljeni na zvaničnoj web stranici i Facebook profilu Specijalne biblioteke „Behram-beg“ u Tuzli, dok će autori nagrađenih radova biti pojedinačno obaviješteni.

Dostavljeni radovi neće biti vraćeni autorima, a Biblioteka zadržava pravo njihovog djelimičnog ili potpunog korištenja uz obavezno navođenje imena autora.

Kompletan tekst konkursa dostupan je na zvaničnoj stranici Specijalne biblioteke „Behram-beg“ u Tuzli.